Larian Stüdyosundan Açıklama: Baldur's Gate 3 Devam Oyunu Mu Geliyor?

Dungeons & Dragons temalı popüler oyun Baldur's Gate 3'ün geliştiricisi Larian; bu yıl içinde Baldur's Gate 3 için beklenen Patch 8'in yayınlanacağını belirtirken, ekibin tüm dikkatinin artık yeni projelerine odaklandığını duyurdu.

Larian CEO'su Swen Vincke, geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımda stüdyonun başarısını değerlendirerek hikayenin daha bitmediğini vurguladı:

Swen ve ekibin tam dikkati, bir sonraki büyük projeyi geliştirmeye odaklandı. Bu süreçte medya ile iletişim kurmaktan kesinlikle uzak duruyoruz.

D&D Temadan Uzaklaşılıyor

Larian'ın sıradaki oyunu, Baldur's Gate 3'ün devamı veya bir D&D oyunu olmayacak. Stüdyo, içsel olarak Baldur's Gate 3 için bir devam oyunu fikrine sıcak bakmadıklarını ve bu sebeple yeni bir projeye yöneldiklerini belirtti.

2023 The Game Awards adaylıkları sırasında Swen Vincke, yeni oyunlarıyla ilgili heyecan verici ancak hiçbir şey anlatmayan açıklamalarda bulunmuştu. Yeni oyun için "sınırları tamamen zorlayan bir oyun olacak," ifadelerini kullanmıştı.

Divinity: Original Sin Serisine Dönüş

Temmuz 2023'te verdiği bir röportajda ise Larian'ın kendi evreni olan Divinity: Original Sin serisine geri döneceğini doğruladı. Tabii söylediğine göre bu dönüşüm hemen gerçekleşmeyecek ama kesinlikle beklemeye değecek.

Vincke, "400 kişilik bir ekip, kalplerini ve ruhlarını bu projelere koyuyor. Dolayısıyla, Divinity evrenine döneceğimizden emin olabilirsiniz, ancak önce bir mola vermemiz gerekiyor," dedi.