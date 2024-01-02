Baldur's Gate 3'te Karakterlerini Çıplak Kayda Alan Oyuncu Banlandı!

Baldur's Gate 3 esasında karakterlerle yapabilecekleriniz açısından büyük özgürlük sunuyor olsa da bu konuda kaydettiğiniz içeriklerin Xbox'ın görmediğini sanıyor olabilirsiniz ancak muhtemelen herkes gibi siz de yanılıyorsunuz.

Birkaç gün önce Baldur's Gate 3 oyuncusu Daddy-Vegas, oyunun subreddit'inde Xbox kullanıcılarına oyunun bazı "samimi" sahnelerinin oyun kliplerini kaydetmemeleri konusunda bir uyarı paylaştı.

Reddit gönderisinde "çıplak kamp eğlencesi" için birkaç oyun klibi çektiklerini ve kardeşine oyunun "fiziklerini" göstermek amacıyla tüm yoldaşlarını çıplak olarak göstermeyi amaçladığını söyledi.

Xbox, Oyuncuyu Bir Yıl Sunuculardan Uzaklaştırdı

Bu klipler her klipte olduğu gibi varsayılan olarak Xbox sunucularına yüklendi, bu da sistemin kullanıcıların kırpılmış içeriği daha kolay paylaşmasına yardımcı olmak için yaptığı bir şey. İddiaya göre Xbox bu kliplerden rahatsız olmuş olmalı ki, Daddy-Vegas'a bir yıl boyunca uzaklaştırma cezası verdi ve her klip ayrı bir ihlal olarak değerlendirildi.

Daddy-Vegas yasaklandığı için artık ağ bağlantısı gerektiren oyunlara erişemeyecek ve Call of Duty: Modern Warfare 3 gibi popüler çevrim içi oyunları da oynayamayacak.

Çok geçmeden Microsoft'a bir itiraz metni hazırlayan oyuncu Microsoft'tan kesin bir ret yanıtı da aldığını paylaştı. Microsoft, "yaptırımı haklı bulduğunu" belirtti. Bazı kesimler konuyla ilgili olarak Microsoft'u haklı bulsa da bu konuya dair herhangi bir uyarı veya ikaz metni bulunmuyordu.

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