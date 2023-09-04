Baldur's Gate 3'ten PS5 Çıkış Fragmanı Geldi: Erken Erişim Detayları da Belli Oldu!

Geçtiğimiz ay PC platformu için piyasaya sürülen Baldur's Gate 3 nihayet PlayStation 5 için de piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Geliştirici Larian Studios tarafından paylaşılan fragman ile oyunun erken erişimi ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Baldurs Gate 3 PS5 Erken Erişim Fragmanı

Larian Studios ilk olarak 2020 yılında Baldur's Gate 3'ün açık betasını başlatarak oyunu erken erişimle satın alan kullanıcılara açmıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayında ise oyunun tam sürümü PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Son olarak ise oyunun PlayStation 5'e 6 Eylül'de geleceği açıklanmıştı.

Baldur's Gate 3 PS5 Erken Erişim Detayları

Baldur's Gate 3'ün Collector's Edition veya Digital Deluxe Edition'ını ön sipariş eden PS5 sahipleri bugün itibari ile oyunu oynamaya başlayabiliyor. Diğer tüm oyuncular ise 6 Eylül itibariyle oynamaya başlayabilecekler.

Oyunun Xbox'a ne zaman geleceği konusunda kesin bir tarih verilmedi ancak Larian Studios CEO'su Swen Vincke, Baldur's Gate 3'ün Xbox Series X/S için bu yıl içinde, tahmini olarak Ekim veya Kasım aylarında satışa sunulacağını belirtti.

Peki siz oyunu konsolda oynamak için bekliyor musunuz? Oyun hakkındaki düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.