Balıkesir'de Deprem Meydana Geldi: İstanbul'dan Hissedildi!

Türkiye, deprem riski en yüksek ülkelerden biri. Her yıl binlerce sarsıntı yaşansa da bunların bazıları ciddi şekilde hissediliyor. Son olarak Balıkesir’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Android kullanıcıları ise sarsıntıdan saniyeler önce uyarı bildirimi aldı.

Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre deprem, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli olarak meydana geldi. 11 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Marmara ve Ege Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedildi. Deprem, çevre illerde kısa süreli paniğe neden olurken şu ana kadar can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir durum bildirilmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin hızla saha taramalarına başladığını, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Balıkesir Sındırgı'da 6️⃣.1️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.🇹🇷

Google, Kullanıcılara Uyarı Gönderdi

Gelişen teknolojinin önemli örneklerinden biri olan Google’ın deprem uyarı sistemi, sarsıntıdan saniyeler önce Android kullanıcılarına bildirim gönderdi. Hayat kurtaran bu sistem, daha önceki depremlerde de zamanında uyarılar yaparak gündeme gelmişti.