Balıkesir'de Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, deprem hakkında açıklama yaptı. İşte çevre illerde de hissedilen depreme dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Saat 10.06'da meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi.
- Yapılan açıklamada an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve AFAD konu hakkında önemli açıklamada bulundu.
Balıkesir'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 10.06'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-12-11 Saat:10:06:14 TSİ Enlem:39.19667 N Boylam:28.31639 E Derinlik:6.97 km"
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-12-11
Saat:10:06:14 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.31639 E
Derinlik:6.97 km
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.