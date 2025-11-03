Balıkesir'de Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, çevre illerde de hissedilen depremr hakkında açıklama yaptı. İşte depreme dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Balıkesir'de başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi.
- AFAD, depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu açıkladı.
- Yapılan açıklamada an itibraıyla olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD, konuya dair açıklamada bulundu.
Balıkesir'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 15.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"DEPREM Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-03 Saat:15:35:37 TSİ Enlem:39.16861 N Boylam:28.34083 E Derinlik:11.02 km"
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, konuya dair önemli bir açıklamada bulundu. Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ustaoğlu, an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.
Ustaoğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."