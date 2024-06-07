Bu Oyun Sony'nin Satış Rekorları Kıran Helldivers 2'sini Dörde Katladı

Milyarlarca dolarların döndüğü oyun işinde günden güne yeni bir yapımla karşılaşıyoruz. Bunların bazıları dudak uçuklatan bütçelerle geliştirilirken, bazıları ise gerçekten hiçbir uğraş verilmeden çok basit mekaniklerle oyunseverlere sunuluyor. Tabii, bütçenin fazla olması o yapımın başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Zira bazı durumlarda görmezden geldiğimiz o basit oyunlar milyonlarca dolarlık bütçeli AAA oyunlarını satışlarda ve oyuncu sayılarında geride bırakabiliyor.

Bunun yeni bir örneği yakın geçmişte yaşandı. ''aaladin66'' isimli bir geliştirici tarafından nisan ayında piyasaya sürülen ve oldukça basit yapıda olan bir oyun oyuncu sayısında Sony'nin satış rekorları kıran Helldivers 2'sini adeta dörde katladı. Peki şu sıralar adından fazlaca söz ettiren bu oyunun ismi ne?

Banana İsimli Oyun Steam'de 136 Bin Eş Zamanlı Oyuncuya Ulaştı

Banana, adından da anlaşılacağı üzere çok basit mekaniklere sahip bir muz oyunu. Burada yapmanız gereken tek şey bir muz resmine tıklamak ve bunun sonucunda sahip olduğunuz muzların sayısını artırmak. Hatta muzların sayısının arttığını gösteren bir animasyon da yok. Zira oyun öylesine basit ki her tıklama yaptığınızda muz resminin üzerinde kaç adete sahip olduğunuzu gösteren bir sayaç sizleri karşılayacak.

Oyunun basitliği sizi aldatmasın, zira Banana Steam'de geçtiğimiz saatlerde anlık 136 bin 202 oyuncuyla kendi rekorunu kırdı. Yapımın bu makalenin yazıldığı sıradaki oyuncu sayısıysa 132 bin seviyelerinde. Bu da 32 bin oyunculu Sony'nin milyonlarca birim satan üçüncü şahıs nişancı oyunu Helldivers 2'nin yaklaşık dört katı.

Tabii, basit yapıda bir oyun olması Banana'nın güncelleme almayacağı anlamına gelmiyor. Geliştirici oyunun çıktığı ilk günden itibaren yeni güncellemeler yayınlayarak yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Örneğin, son gelen güncellemeyle yapıma çözünürlük değiştirme özelliği eklendi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!