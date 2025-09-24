Aşırı Pahalı Kulaklık Tanıtıldı! Bu Fiyata Eskiden Araba Alınıyordu

Bang & Olufsen, en yeni kulaklığını tanıttı. Beo Grace olarak adlandırılan kulaklık, özelliklerinden ziyade fiyatı ile şaşkına çevirdi. Öyle ki bu fiyata eskiden araba almak mümkündü. Şu anda ön siparişe açık olan kulaklığın yüksek fiyatı, teknoloji dünyasında bir hayli yankı uyandırmış durumda.

Bang & Olufsen'in Beo Grace Kulaklığı Ne Kadar?

Beo Grace, 1.500 dolar (62 bin 154 TL) fiyat etiketine sahip. iPhone 17'nin Türkiye başlangıç fiyatı (77 bin 999 TL) göz önünde bulundurulduğunda sadece bir kulaklık için son derece yüksek meblağ olduğu söylenebilir. Alüminyum tasarımı ile öne çıkan bu kulaklık, fiyatına rağmen düşük bir pil ömrü sunuyor.

ANC (Aktif Gürültü Engelleyici) etkinleştirildiğinde kulaklık sadece 4,5 saat dayanıyor. Bu, şirketin Beoplay Ex modelinin sunduğu 6 saatlik kullanım süresine kıyasla inanılmaz düşük. Kaldı ki bu kulaklık, yalnızca 399 dolara (16 bin 534 TL) satılıyor. Fiyat bakımından arada uçurum olmasına rağmen daha uzun pil ömrü elde edebiliyorsunuz.

Apple'ın Awe Dropping etkinliğinde tanıttığı AirPods Pro 3, ANC etkin olmasına rağmen tek şarjla 8 saate kadar dayanabiliyor. Beo Grace'ten farklı olarak bu kulaklık, Beoplay Ex'inkinden bile daha düşük 249 dolarlık (Türkiye fiyatı 13 bin 999 TL) bir fiyat etiketine sahip.

Kulaklık, IP57 sertifikası ile geliyor. Şarj kutusu içinse IP54 sertifikası mevcut. Bu da toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Kulaklığın kendisi 6 gram ağırlığındayken şarj kutusu ise kulaklık olmadan 65 gram ağırlığında. Bluetooth 5.3 desteğine sahip cihaz, B&O uygulaması ile Siri ve Google entegrasyonundan yararlanma imkânı tanıyor.

Beo Grace ayrıca True Transparency adı verilen bir özellikle geliyor. Bu özellik sayesinde şarkı dinlemek gibi aktivitelerle meşgulken çevredeki sesleri duymanıza da olanak tanıyor. Böylece kulaklığı çıkarmadan, şarkınızı durdurmadan size ne söylendiğini veya etrafınızda neler olup bittiğini bilebiliyorsunuz.