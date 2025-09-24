7.500 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! İşlemcisi Aşırı Güçlü

iQOO'nun üzerinde çalıştığı yeni telefon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Neo 11 olarak adlandırılan telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. iQOO'nun bütçe dostu Android telefonu dev batarya, yüksek şarj hızı, çok güçlü işlemci ve 2K çözünürlüklü ekran ile birlikte gelecek.

iQOO Neo 11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Neo 11, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. iQOO Neo 10'da ise 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı mevcut. Serinin yeni modelinde de 144Hz yenileme hızı görebiliriz.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. iQOO Neo 10'da Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonda 7.500 mAh batarya kapasitesi buluınacak. Dev batarya, telefonun tek şarj ile uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev batayranın bile kısa sürede şarj olmasına imkân tanıyacak.

Neo 11'de ekran altı parmak izi sensörü de yer alacak. Bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Telefonda IP68 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

iQOO Neo 11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

En iyi fiyat performans telefonlar arasına katılmaya hazırlanan iQOO Neo 11'in 2.500 yuan (14.578 TL) civarı fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklerle gelebileceğini belirtelim.

iQOO Neo 11 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Neo 10 serisi, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı. Merakla beklenen iQOO Neo 11 serisinin ise ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Çıkış tarihine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü telefon farklı bir tarihte tanıtılabilir.