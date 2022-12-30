Yeni kimlik kartına geçiş uzun süredir devam eden bir süreç olsa da pek çok noktada hâlâ eski kimlikler kullanılabiliyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce 31 Aralık 2023 tarihinin kimlik yenilemesi için son tarih olduğunu belirtmişti, yeni açıklamaya göre eski kimlikler artık bankalarda kullanılamayacak.

Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğu yürürlüğe giriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre bankalarda işlem yapabilmek için yeni kimlik kartlarına ihtiyaç olması ile ilgili sürece yönelik çalışmalar Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile sürüyor.

Kimlik Kartı Yenilemesi İçin Son Tarih 31 Aralık 2023

"Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak." açıklamasını yapan Bakan Soylu, 2022 yılı içerisinde 75 milyon kimliğin yenilendiğini ve 44 milyon 588 bin pasapor, 5 milyon 975 bin sürücü belgesi, 12 milyon 117 bin ise kimlik başvurusu yapıldığını belirtti.

Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek. Hâlâ kimliğinizi yenilemek için başvuruda bulunmadıysanız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden veya ALO 199 hattından randevu alabilirsiniz.