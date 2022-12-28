"Sigortalı Bilet" Yöntemiyle Yurt Dışından Ucuza Telefon Alanların Sayısı Artıyor!

Türkiye'de son dönemlerde artan vergiler, ÖTV miktarları ve kurun yükselişi sonrası özellikle iPhone fiyatlarına yansıyan zamlar, insanların yurt dışına giderek telefon alma eğilimini fazlasıyla artırdı. Özellikle son dönemlerde pek çok vatandaş bunun için Gürcistan'a giderek iPhone 14 alıp geri döndü.

Türkiye'den çıkarak farklı ülkeden telefon almayı amaçlayan vatandaşlar şimdi ise yeni bir yönteme başvurdu.

Ülkeye Pasaportsuz Sokulan Telefon Sayısı Arttı

Sigortalı uçak bileti olarak belirtilen bu uçak biletleri sayesinde Türkiye vatandaşları telefonları mevcut fiyatının %60'ına alabilmek için kimlik kartı ile girebildikleri ülkelerde pasaport kontrolünden geçiyor, ardından yalnızca sigorta masrafını ödeyerek bileti iptal ettiriyor ve bu sayede hem vergisiz alışveriş imkânından yararlanıyor hem de daha ucuza yolculuğu kapatıyor.

Şu ana dek bu yöntemi kullanarak yaklaşık 10 bin kişinin telefon aldığı tahmin ediliyor. Özellikle önümüzdeki ay artacak pasaport ücreti ile birlikte insanlar bu yönteme daha da akın etmiş durumda. Şu anda bu yöntemi kullanarak ülkeye sokulan telefon sayısı fazlasıyla arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen veriler de bu durumu doğrular nitelikte.

Apple'ın yeni iPhone 14 serisinin en iyi modeli Pro Max, şu anda Türkiye'de 44 bin TL'ye satılırken, pasaport kaydı olmadan yurt dışından 25 ila 32 bin TL arasına temin edilebiliyor. Vatandaşlar benzer yöntemleri Kıbrıs, Gürcistan ve daha pek çok kimlikle girilebilen ülkelerde kullanıyor.