Dijital TL ile İlk Ödeme Yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), dijital TL ile ilk ödemenin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili testlerin gelecek yıl da devam edeceği belirtilirken, banka ve finansal teknoloji firmalarının katılımı da sağlanacak ve testlerde ilerleyen süreçte ileri fazlara geçiş yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında dijital TL ile ilk ödeme başarılı şekilde gerçekleşti. Teknoloji paydaşları ile birlikte yürütülen ilk testlere önümüzdeki yıl ileri faz aşamalarıyla devam edilecek.

2023 yılı içerisinde banka ve finansal teknoloji firmalarının katılımıyla genişletilecek olan ileri faz testlerinde yeni teknolojilerin ödeme ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemi entegrasyonu gibi konulara ağırlık verilecek.

2023 Yılında İleri Faz Testleri Başlayacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde: