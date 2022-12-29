Dijital TL ile İlk Ödeme Yapıldı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında dijital TL ile ilk ödemenin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), dijital TL ile ilk ödemenin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili testlerin gelecek yıl da devam edeceği belirtilirken, banka ve finansal teknoloji firmalarının katılımı da sağlanacak ve testlerde ilerleyen süreçte ileri fazlara geçiş yapılacak.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında dijital TL ile ilk ödeme başarılı şekilde gerçekleşti. Teknoloji paydaşları ile birlikte yürütülen ilk testlere önümüzdeki yıl ileri faz aşamalarıyla devam edilecek.
2023 yılı içerisinde banka ve finansal teknoloji firmalarının katılımıyla genişletilecek olan ileri faz testlerinde yeni teknolojilerin ödeme ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemi entegrasyonu gibi konulara ağırlık verilecek.
2023 Yılında İleri Faz Testleri Başlayacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. TCMB, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecektir. Yapılan testler sonucu elde edilen bulgular geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir.
Dijital Türk Lirası’nın hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu Kurdu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu için start verdiklerini duyurdu. ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK ortaklığıyla kurulan platformun, yaklaşık bir yıl boyunca dijital TL çalışmaları yürütmesi bekleniyor.
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