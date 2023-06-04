Barbie Filmi Dünyada Pembe Renk Kıtlığına Sebep Oldu

Şimdiye kadar birkaç özel görüntü ve fragman paylaşılan Barbie filminin vizyona girmesine iki aydan daha az bir süre kaldı. Başrolü Margot Robbie olan filmin en göze çarpan kısmı ise pembe renginin çok fazla kullanılması.

Barbie denince akıllara her ne kadar pembe renk gelse de, filmde pembe rengin kullanımı birazcık (!) abartılmış. Hatta filmin yönetmenine göre o kadar çok pembe renk boya kullanılmış ki, dünya çapında bir kıtlığa yol açmış.

Pembe Boya Nasıl Bitebilir Ki?

Filmin yönetmeni Greta Gerwig, CGI kullanmak yerine karakterler için özel bir ortam oluşturmak istedi. Bunun için de prodüksiyon ekibinden her yeri elle boyamasını istedi. Böylelikle Barbie’nin Rüya Evi’nin tam boyutlu bir versiyonu oluşturuldu.

İşte tam bu noktada Greta Gerwig, pembe rengin filmdeki önemini şöyle açıkladı:

“Pembelerin çok parlak olmasını ve her şeyin neredeyse çok fazla olmasını istedim. Küçük bir kızken bana Barbie'yi sevdiren şeyi unutmak istemedim”

Gerwig Barbie’nin yapay ve plastik görüntüsünü yakalamak ve filmdeki her şeyin dokunabilir olmasını istedi. Bunun için de Rosco çok sayıda pembe boyasının belirli bir flüoresan tonunu kullandı.

Öyle ki bu durum tüm dünyada bir pembe kıtlığına yol açtı. Filmin yönetmeni bu durumu gülerek "Dünyanın pembesi bitti." şeklinde yorumladı.

Merakla beklenen film, ülkemizde 21 Temmuz’da vizyona girecek. Yakın bir zamanda Barbie filmi için paylaşılan fragmanı izlemediyseniz, hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

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