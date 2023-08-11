Barbie Filmi Bir Ülkede Daha Yasaklandı: İşte Nedeni!

Başrol oyuncu kadrosunda Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yer aldığı Barbie filmini yasaklayan ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Vizyona girdikten kısa süre sonra rekor kırarak oldukça büyük bir başarının altına imza atan film, bir ülkede daha yasaklandı.

Barbie Filmi Hangi Ülkede Yasaklandı?

BBC'de yer alan habere göre Barbie filmi Lübnan'ın ardından Kuveyt'te de yasaklandı. Vizyona girdikten birkaç hafta içerisinde 1 milyar doların üzerinde hasılat elde eden filmin hem toplum hem de kamu düzenine yabancı fikir ve inançları yaydığı öne sürüldü.

Kuveyt Film Sınıflandırma Kurulu Başkanı Lafi al-Subaiei, kurulun genellikle ülkesinin kültürüne aykırı olduğu düşünülen film sahnelerinin kesilmesini istediğini ifade etti. Lafi al-Subaiei, devletin kabul edilemez olduğunu düşündüğü davranışları teşvik eden filmleri ise doğrudan yasakladığını belirtti.

Kuveyt Enformasyon Bakanlığı sözcüsü, söz konusu filmin Kuveyt toplumuna ve kamu düzenine yabancı fikir ve inançları yaydığını söyledi.

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Barbie filminin Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eş cinselliği öne çıkardığını öne sürmüştü.

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