Spotify'ın Ücretli Abone Sayısı 306 Milyona Ulaştı

Spotify, 22 Ekim 2026'da açıkladığı 3. çeyrek sonuçlarında ücretli abone sayısını 306 milyona çıkardı. Bir önceki çeyreğe göre 6 milyon artan Spotify Premium abone sayısı, şirketin kendi tahminini 1 milyon aştı. Şirket yılın son çeyreğinde 10 milyon yeni abone daha kazanmayı bekliyor.

Spotify'ı Kaç Kişi Kullanıyor?

Spotify'ın resmi sunumuna göre Premium abone sayısı bir yıl önceki 281 milyondan yüzde 9 artışla 306 milyona ulaştı. Aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 11 artışla 788 milyona çıktı ve beklentiyle aynı düzeyde kaldı. Uygulamayı ücretsiz, reklamlı planla kullananların sayısı da yüzde 12 artarak 499 milyona yükseldi.

Spotify, aylık aktif kullanıcı sayısının 4. çeyrekte 30 milyon artışla 818 milyona çıkmasını bekliyor; tahmin tutarsa 800 milyon eşiği yıl sonunda aşılacak. Premium abone sayısının da 316 milyona ulaşması bekleniyor. Spotify 2026'nın ilk çeyrek sonuçlarını nisan sonunda açıklamış, abone sayısı 2. çeyrekte 300 milyona ulaşmıştı.

Spotify'ın Geliri ve Kârı Ne Kadar?

Spotify'ın toplam geliri yüzde 16 artışla 4,97 milyar euroya ulaştı. Bu da güncel kur ile birlikte 276 milyar 720 milyon TL'ye denk geliyor. Premium gelirini yüzde 17 artışla 4,49 milyar euroya çıkaran şirketin reklam geliri yüzde 10 büyüyerek 482 milyon euroya yükseldi. Kullanıcı başına ortalama Premium geliri yüzde 9,3 artışla aylık 4,95 euro oldu, Spotify bunu fiyat artışlarına bağlıyor.

Brüt kâr marjı yüzde 33 ile 3. çeyrekler için rekor düzeye çıktı. Faaliyet kârı yüzde 15 artışla 672 milyon euroya ulaştı ve 670 milyon euroluk beklentiyi biraz aştı. Bu da güncel kur ile birlikte 37 milyar 416 milyon TL'ye denk geliyor. Pazarlama, bulut ve yapay zeka harcamaları nedeniyle faaliyet giderleri yüzde 26 arttı.

Spotify'ın gelir tablosuna göre net kâr 899 milyon eurodan 518 milyon euroya indi. Düşüşün nedeni faaliyetler değil, geçen yılki net kârı 245 milyon euroluk finansman geliri ve 72 milyon euroluk vergi geliri yukarı çekmişti. Bu çeyrekte finansman geliri 33 milyon euroda kaldı, şirket 187 milyon euro vergi gideri yazdı.

Spotify Yılın Son Çeyreğinde Ne Bekliyor?

Spotify 4. çeyrekte 5,2 milyar euro gelir ve 820 milyon euro faaliyet kârı bekliyor. Eş CEO Alex Norström çeyreği, söylediklerini yaptıkları bir dönem olarak tanımladı. Diğer eş CEO Gustav Söderström ise Spotify'ın yapay zeka ajanları döneminde büyüyebilecek az sayıdaki kategoriden birinde olduğunu, kimsenin bir ajandan şarkıyı özetlemesini istemediğini söyledi.

Şirket sesli kitap hizmetini 2026 sonuna kadar 22 pazardan 180'in üzerinde pazara taşıyacak ve 120'den fazla dilde 350 binden fazla kitap sunacak. Bu genişlemeyle Spotify'ın sesli kitap hizmeti Türkiye'ye de geliyor, ama hizmetin Türkiye'deki çıkış tarihi ve fiyatı belli değil. Çeyrekte duyurulan Taste Profile ise ilk aşamada yalnızca ABD'deki 18 yaş üstü Premium abonelere açıldı.

Türkiye'de Spotify Premium Ne Kadar?

Spotify'ın Türkiye sayfasına göre Premium Bireysel plan aylık 115 TL, Öğrenci planı 60 TL, Duo planı 159 TL, Aile planı 199 TL. 1 Ekim 2026'daki zamdan önce bu planların fiyatı sırasıyla 99, 55, 135 ve 165 TL'ydi. Bireysel plandaki artış yaklaşık yüzde 16.

Premium'u daha önce denememiş kullanıcılar Bireysel plan için ilk 6 ay boyunca aylık 59 TL ödüyor, ardından normal fiyata geçiyor. Öğrenci planında 1 aylık ücretsiz deneme sunan Spotify, Samsung'la birlikte 4 aylık ücretsiz Premium kampanyası da başlatmıştı. Spotify Türkiye'ye özel kullanıcı ya da abone sayısı paylaşmıyor.

Editörün Yorumu

Söderström'ün kimsenin bir ajandan şarkı özetlemesini istemediği yönündeki sözlerini, Spotify'ın yapay zekayı rakip değil yeni bir dağıtım kanalı olarak gördüğü biçiminde okuyorum; eylülde Meta'nın Muse asistanıyla kurulan entegrasyon bunun ilk adımı. Fakat Türkiye tarafında tablo daha az parlak. Abone başına ayda 4,95 euro gelir elde eden bir şirketin 115 TL'lik Bireysel planı uzun süre bu düzeyde tutması zor, 2027'de yeni bir zam şaşırtıcı olmaz.