OpenAI CEO'sundan Kızdıran Açıklama: İşsiz Kalacaksınız Ama...

ChatGPT'nin hayatımıza girmesinin üzerinden neredeyse dört yıl geçti. Ancak bu kısa süre bile tüm dünyayı değiştirmeye yetti. Bugünlerde sıradan bir Google araması ile cevabına ulaşabileceğimiz şeyleri bile ChatGPT'ye soruyor, yapay zeka araçlarından yardım almadan neredeyse adım bile atamıyoruz. Bu durum ilk etapta zararsız gibi görünse de işsizlik gibi "küçük" bir sorunu da beraberinde getiriyor. Üstelik OpenAI CEO'su Sam Altman da bunu biliyor ve bu konu hakkın açıklama yapmaya utanmıyor.

Sam Altman'ın İşsizlik Açıklaması İnsanları Kızdırdı

Yapay zeka dünyası geçtiğimiz günlerde Hindistan'da düzenlenen "India AI Impact Summit" isimli etkinlikte bir araya geldi. Pek çok AI şirketinin ve bu şirketlerin CEO'sunun katıldığı etkinliğe OpenAI CEO'su Sam Altman da geldi. ChatGPT'nin ne kadar "harika" bir şirket olduğu ile ilgili uzun ve sıkıcı bir konuşma yapan Altman, bazı gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

OpenAI CEO Sam Altman:



"AI will definitely impact the job market but we always find new things to do.”



New Things To Do:



Seize the means of production & technology from these depraved billionaires and put the economy directly in the hands of the people! pic.twitter.com/8etrbJFh6f — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) February 20, 2026

Sorulan soru işsizlik ile ilgiliydi. Konuyla ilgili düşünceleri sorulan Altman, "Yapay zeka kesinlikle iş piyasasını etkileyecek, ancak biz her zaman yapacak yeni şeyler buluruz." dedi. Şimdi bu cümleden iki anlam çıkıyor. Bunlardan ilki klasik bir argüman olan teknoloji her zaman yok ettiğinden daha fazla iş alanı yarattı.

Diğeri ise "yapacak yeni şeyler buluruz" derken oyalanacak yeni şeylerden bahsediyor olması. Belirtmekte fayda var ki tarihte hiçbir teknoloji aynı anda neredeyse bütün meslek gruplarını tehlikeye atmadı. Eğer ikinci anlamda kullanıyorsa da Altman'ın aksine bizim milyarder olmadığımızı ve geçinmek için işe ihtiyaç duyduğumuzu hatırlatmakta fayda var.

Altman'ın niyeti ne olursa olsun bir şey gerçek ki yapay zeka zaten hassas olan ekonomi için büyük bir tehdit. Bu işten dev şirketler dışında kazançlı çıkacak insan sayısı ise zarar gören insan sayısının yanında neredeyse bir hiç olacak.

Yapay Zeka İnsanları İşsiz Bırakacak mı?

Yapay zeka günümüzde neredeyse her şeyi yapabiliyor. Metin, fotoğraf, müzik, video, yazılım ve neredeyse aklınıza gelebilecek her iş için kullanabileceğiniz bir yapay zeka modeli var. Üstelik bu teknolojiye yapılan yatırımlar sayesinde AI modelleri ile elde edillen çıktıların kalitesi de sürekli artıyor. Bu kesinlikle inkar edilemez.

Evet artık tasarım gerektiren işler için bir grafik tasarımcıya ihtiyaç eskisine göre çok daha az. Muhtemelen birkaç yıl içinde bu ihtiyaç hiç olmayacak. Eskiden 10 kişinin üzerinde çalışmasını gerektiren bir yazılım projesi günümüzde 2-3 kişi tarafından yapılabiliyor. Muhtemelen yine birkaç yıl sonra bu alanda çalışacak bir insana bile ihityaç olmayacak.

Peki halihazırda tasarımcı, yazılımcı ve yazar gibi meslek gruplarında faaliyet gösteren insanlar ne olacak? Ya da halihazırda bu gibi alanlarda faaliyet göstermek için eğitim alan insanlar. Üstelik bu durum sadece yukarıda belirttiğim meslek gruplarını ilgilendirmiyor. Örneğin bir muhasebeci misiniz? Tebrikler birkaç yıl içerisinde işsizsiniz.

İnsan kaynakları uzmanı mısınız? Harika yapay zeka teknolojilerinin en kolay kurtulabileceği mesleklerden biri de sizinki. Elon Musk kısa süre önce Tesla robotlarının en iyi cerrahlardan bile daha iyi olması için çalıştıklarını açıkladı bile. Yani kimse güvende değil. Üstelik sadece Musk değil, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman da bunu biliyor.