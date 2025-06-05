25 Yıllık Bekleyiş: Barış Manço'nun Efsane Otomobili Gün Yüzüne Çıkıyor!

Barış Manço'nun büyük bir koleksiyoner ve otomobil meraklısı olduğu pek çok kişi tarafından bilinir. Türkiye'nin en sevilen sanatçıları arasına adını altın harflerle yazdıran Barış Manço bugüne kadar yurtdışında kalmış ve başından türlü felaketler geçmiş özel bir otomobili ile son zamanlarda gündemdeydi. Bahsi geçen otomobili oğlu Doğukan Manço özel izinler ile Türkiye'ye getirmek için pek çok farklı yola başvurarak türlü zorlukları aştı. Otomobil önümüzdeki günlerde ilk kez sergilenecek. İşte detaylar...

Barış Manço'nun Çok Özel Otomobili Sonunda Türkiye'de!

Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço’nun yıllar önce Belçika’da kullandığı ve kaybolduğu sanılan ikonik otomobili 25 yıllık bekleyişin ardından Türkiye’ye getirildi. 1991 model kırmızı Honda Prelude, 12-14 Haziran tarihleri arasında Marmara Park AVM’de ilk kez ziyaretçilerle buluşacak. Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço’nun YouTube kanalında duyurduğu bu gelişme sanatçının hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Uzun süren bir araştırma ve restorasyon sürecinin ardından araç orijinal haline sadık kalınarak yeniden hayat buldu. Sanatçının “efsane yol arkadaşı” olarak bilinen bu otomobil sadece bir araç olmanın ötesinde bir dönemin ruhunu taşıyan bir simge olarak yeniden gün yüzüne çıktı. Otomobilin hikâyesi ise en az kendisi kadar etkileyici. Yıllar önce Belçika’nın Liege kentinde yaşanan büyük bir sel felaketinde bir depoda mahsur kalan araç uzun süre ulaşılamadı. Ancak titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu araca ulaşıldı ve kapsamlı bir restorasyon süreci başlatıldı.

Barış Manço’nun müzik yolculuklarına tanıklık eden bu otomobil artık Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazır. Aracın Türkiye’ye gelişi de başlı başına ayrı bir hikâye barındırıyor. Gümrük düzenlemeleri nedeniyle yurt dışına çıkabilmesi için 30 yaşını doldurması gereken otomobil bir lojistik firmasının sponsorluğunda deniz yoluyla Türkiye’ye getirildi. Etkinliğin ardından araç Moda’daki Barış Manço Müzesi’nde kalıcı olarak sergilenecek. Üç gün sürecek olan Marmara Park AVM sergisi hem nostalji sevenler hem de Barış Manço’nun mirasını yaşatmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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