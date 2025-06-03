Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar Açıklandı! Togg, BYD'yi Geçti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor, Mayıs 2025 ve Ocak-Mayıs 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV otomobil modellerini gözler önüne serdi.

Mayıs ayında ve ocak-mayıs döneminde en çok satılan SUV otomobil Togg T10X oldu. Yerli otomobil mayıs ayında 3 bin 678 adet, ocak-mayıs döneminde ise 14 bin 3 adet satıldı. T10X en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde de zirvede konumlandı.

İkinci sırada ise BYD Seal U yer aldı. Seal U'nun geçtiğimiz ay 3 bin 655 adet, ocak-mayıs döneminde ise 13 bin 910 adet satıldığı açıklandı. Üçüncü sırada Toyota C-HR konumlandı. C-HR isimli otomobil mayı sayında 1.854 adet, ocak-mayıs döneminde ise 10 bin 643 adet satıldı.

Bu otomobili Fiat Egea Cross takip etti. Egea Cross mayıs ayında 2 bin 373 satış adedine, ocak-mayıs döneminde ise 10 bin 420 satış adedine ulaştı. Listede Peugeot 2008, Dacia Sandero Stepway, Peugeot 3008, Hyudai Bayon, Nissan Qashqai ve daha pek çok otomobil bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller