Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar Açıklandı! Togg, BYD'yi Geçti

ODMD'nin paylaştığı raporla beraber Türkiye'de en çok satılan SUV otomobiller belli oldu. Peki, zirvede hangi araba yer aldı? İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor, Mayıs 2025 ve Ocak-Mayıs 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV otomobil modellerini gözler önüne serdi.

Mayıs ayında ve ocak-mayıs döneminde en çok satılan SUV otomobil Togg T10X oldu. Yerli otomobil mayıs ayında 3 bin 678 adet, ocak-mayıs döneminde ise 14 bin 3 adet satıldı. T10X en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde de zirvede konumlandı.

İkinci sırada ise BYD Seal U yer aldı. Seal U'nun geçtiğimiz ay 3 bin 655 adet, ocak-mayıs döneminde ise 13 bin 910 adet satıldığı açıklandı. Üçüncü sırada Toyota C-HR konumlandı. C-HR isimli otomobil mayı sayında 1.854 adet, ocak-mayıs döneminde ise 10 bin 643 adet satıldı.

Bu otomobili Fiat Egea Cross takip etti. Egea Cross mayıs ayında 2 bin 373 satış adedine, ocak-mayıs döneminde ise 10 bin 420 satış adedine ulaştı. Listede Peugeot 2008, Dacia Sandero Stepway, Peugeot 3008, Hyudai Bayon, Nissan Qashqai ve daha pek çok otomobil bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller

Sıra No Otomobil Adı Mayıs Satış Adedi Ocak-Mayıs Satış Adedi
1 Togg T10X 3.678 14.003
2 BYD Seal U 3.655 13.910
3 Toyota C-HR 1.854 10.643
4 Fiat Egea Cross 2.373 10.420
5 Peugeot 2008 2.104 10.391
6 Dacia Sandero Stepway 2.073 8.694
7 Peugeot 3008 1.165 7.347
8 Hyundai Bayon 1.225 7.320
9 Nissan Qashqai 1.679 6.850
10 Volkswagen Taigo 3.310 6.370

Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar Açıklandı! Zirve Değişmedi
Otomobil

Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar Açıklandı! Zirve Değişmedi

Mayıs ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklandı. Renault geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti. İşte rapora dair detaylar!

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