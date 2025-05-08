Beşiktaş - Adana Demispor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Beşiktaş - Adana Demispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Adana Demispor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Beşiktaş ve Adana Demispor, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Beşiktaş - Adana Demispor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş - Adana Demispor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Beşiktaş - Adana Demispor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Beşiktaş - Adana Demispor Maç Linki!
Beşiktaş - Adana Demispor maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Beşiktaş - Adana Demispor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Adana Demispor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Beşiktaş - Adana Demispor Maçı Bilet Fiyatları
Beşiktaş - Adana Demispor nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Beşiktaş - Adana Demispor maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- LOCA 162 İÇİ BİLET: 12.500 TL
- LOCA 152 İÇİ BİLET: 12.500 TL
- 100 VIP: 10.000 TL
- 101-126 VIP: 8.500 TL
- DOĞU ALT 115-116 BLOK: 2.750 TL
- BATI ALT 102-125 BLOK: 2.750 TL
- DOĞU ALT 114-117 BLOK: 2.600 TL
- BATI ALT 103-124 BLOK: 2.400 TL
- DOĞU ALT 113-118 BLOK: 2.400 TL
- BATI ÜST 430-401 BLOK: 2.400 TL
- BATI ÜST 429-402 BLOK: 2.250 TL
- BATI ÜST 428-403 BLOK: 2.000 TL
- DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 1.750 TL
- GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 875 TL
- GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 800 TL
- KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 800 TL
- KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 725 TL
- MİSAFİR TRİBÜN: 725 TL
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Beşiktaş - Adana Demispor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Beşiktaş - Adana Demispor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Adana Demispor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert Günok
- J. Svensson
- G. Paulista
- A. Masuaku
- Emrecan Terzi
- A. Hadziahmetovic
- M. Rashica
- A. Chamberlain
- G. Fernandes
- Mustafa Hekimoğlu
- Rafa Silva
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Adana Demirspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Deniz Dönmezer
- İzzet Çelik
- Bünyamin Balat
- Abdulsamet Burak
- Burhan Ersoy
- Tolga Kalender
- Tayfun Aydoğan
- Maestro
- Ali Yavuz Kol
- Yusuf Barası
- Ozan Demirbağ
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Adana Demispor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.