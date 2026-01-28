Baseus, Aynı Anda 6 Cihazı Şarj Edebilen 245W'lık Şarj İstasyonunu Tanıttı
Baseus, 6 farklı cihazı aynı anda sarj edebilen yeni Nomos NH21 Gan sarj istasyonunu tanıttı. İşte Nomos NH21'in fiyatı ve özellikleri.
⚡ Önemli Bilgiler
- Baseus aynı anda altı cihazı şarj edebilen ve 245W'a kadar güç çkkışı verebilen Nomos NH21'i tanıttı.
- Nomos NH21; her biri 100W güç sağlayan iki adet geri çekilebilir USB-C kablos, 140W gücünde iki USB-C portu, 22.5W USB-A çıkışı ve 15W Qi2 kablosuz şarj pedine sahip.
- 199 dolar yani yaklaşık 8.700 TL'ye satışa çıkan cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.
Baseus, Nomos serisine yeni bir üye daha ekledi. Şirket, toplamda 245W gibi devasa bir güç çıkışına sahip Nomos NH21 isimli mini şarj istasyonunu tanıttı. Masaüstü kablo karmaşasına son vermeyi hedefleyen bu cihaz, birden fazla cihazı aynı anda yüksek hızda şarj etme imkanı sunuyor.
Baseus Nomos NH21'in Özellikleri Neler?
Baseus Nomos NH21, ilk bakışta herhangi bir şarj istasyonuna benziyor. Onu rakiplerinden ayıran ise istasyonun sağında ve solunda bulunan, htiyaç anında çekip uzatabileceğiniz gizli kablolar. 0.8 metre uzunluğa kadar ulaşabilen bu iki USB-C kablo, kullanmadığınız zaman geri çekilerek kablo karmaşasını engelliyor.
Baseus bu kabloların dayanıklı örgü kaplamaya sahip olduğunu ve geri çekme mekanizmasının 35.000'den fazla çekme işlemine dayanıklı olduğunu söylüyor. Ayrıca söz konusu kabloların her biri tek başına 100W'a kadar çıkış verilebiliyor. Elbette ki aynı anda birden fazla cihaz takılı olduğunda bu sayı değişiyor.
Nomos NH21'de buna ek olarak iki adet USB-C portu daha bulunuyor. Bu çıkışlardan da kendi kablonuzu takarak 140W'a kadar çıkış alabiliyorsunuz. Elbette ki bu taktığınız kablonun kalitesine göre değişir. Örneğin kalitesiz bir kablo kullanıldığında bundan çok daha dşük bir hız alabilirsiniz.
Buna ek olarak, farklı ihtiyaçlarınız için 22.5W USB-A portu ve MagSafe uyumlu 15W Qi2 kablosuz şarj desteği de mevcut. Nomos NH21, kullandığı GaN teknolojisi sayesinde bu denli yüksek bir gücü (245W) ısınma sorunu yaşamadan sunabiliyor.
Bu teknoloji, şarja takılan cihazların anlık enerji ihtiyacını otomatik olarak algılıyor ve 245W'lık devasa gücü portlar arasında en verimli şekilde paylaştırıyor. Ayrıca ön paneldeki kullanışlı LCD ekran sayesinde de hangi cihazın ne hızla şarj olduğunu anlık olarak takip edebiliyorsunuz.
Baseus Nomos NH21'in Fiyatı Ne Kadar?
Baseus Nomos NH21, ABD'de 199 Dolar, Avrupa pazarında ise 180 Euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Ancak cihazın Türkiye fiyatı ve resmi çıkış tarihi henüz netleşmedi. Vergileri ve döviz kurlarını göz önüne aldığımızda, ürün ülkemize yüksek bir fiyatlandırma ile geleceğini tahmin ediyoruz.