165Hz AMOLED Ekranlı Motorola Razr 70 Plus Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Motorola, Razr 70 Plus'ı tanıttı. Bununla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihaz yüksek parlaklık ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefonda ayrıca Qualcomm'un güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Motorola Razr 70 Plus'ın Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

1080 x 2640 piksel Ana Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ana Ekran Parlaklığı: 3000 nit

3000 nit İkinci Ekran Boyutu: 4 inç

4 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1272 piksel

1080 x 1272 piksel İkinci Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İkinci Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İkinci Ekran Parlaklığı: 2.400 nit

2.400 nit İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4.500 mAh

4.500 mAh Hızlı Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

45W kablolu, 15W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48

Motorola Razr 70 Plus'ın Ekran Özellikleri Neler?

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük 165Hz yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık sunuyor. 4 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 1080 x 1272 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 2.400 nit parlaklık sunuyor. İkinci ekranda da AMOLED bulunuyor.

Serinin diğer modeli Motorola Razr 70'te 6,9 inç ekran boyutu, 1080 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hıız ve 3000 nit parlaklık tercih edilmişti. İkinci ekranda ise 3,6 inç ekran boyutu, 1056 x 1066 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı ve 1700 nit parlaklık mevcut.

Bu arada yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bu hissediliyor. AMOLED'in ise çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Motorola Razr 70 Plus'ın İşlemcisi Nasıl?

Katlanabilir telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 49 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştrııyor. Yani mobil cihazda oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Snapdragon 8s Gen 3 daha önce Realme GT 6, POCO F6 ve vivo V70 Elite dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Razr 70'te ise Dimensity 7400X mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve hatta daha yüksek performans sunuyor.

Motorola Razr 70 Plus'ın Bataryası Kaç mAh?

Razr 70 Plus, 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 45W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. 45W hızlı şarj, katlaanbilir telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Razr 70'te 4.800 mAh batarya kapasitesi, 30W kablolu hızlı şarj ve 15W kablosuz hızlı şarj desteği yer alıyor.

Motorola Razr 70 Plus'ın Kamera Özellikleri Neler?

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanı tek kareye sığdırıyor. Razr 70'te de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Motorola Razr 70 Plus Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Razr 70 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Razr 70 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Motorola Razr 70 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Razr 70 Plus için 1.100 dolar başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 49 bin 706 TL'ye denk geliyor. Katlanabilir telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 101 bin TL civarında olabilir. Motorola Razr 70 Plus'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. AMOLED ise çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanmayı çok keyifli hâle getiriyor.

Bir telefonda ekran özellikleriin yanı sıra işlemcinin de çok önemli olduğunu belirteyim. Razr 70 Plus'ta güçlü işlemcis ayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile oynanabilecek. Telefonun ayrıca kısa sürede şarj olabileceğini ve bu sayede zamandan tasarruf edilebileceğini söyleyebilirim.