16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Tanıtıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

Motorola, Razr 70 Ultra'yı tanıttı. Böylece telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Böylece mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon ayrıca yüksek yenileme hızıyla da öne çıkıyor.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 7 inç

Ana Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2992 piksel

Ana Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ana Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ana Ekran Parlaklığı: 5.000 nit

İkinci Ekran Boyutu: 4 inç

İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1272 piksel

İkinci Ekran Teknolojisi: AMOLED

İkinci Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İkinci Ekran Parlaklığı: 3.000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM: 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 68W kablolu, 30W kablosuz

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48

İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Razr 70 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Katlanabilri telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 117 FPS'te, Genshin Impact'i ortalama 41 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 91 FPS'te, CarX Street'i ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor. Dolayısıyla telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcinin 4.32 GHz hızındaki iki çekirdeği oyun oynamak gibi ağır işlerde, 3.53 GHz hızındaki altı çekirdeği ise internette gezinmek ve video izlemek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Sekiz çekirdeğe sahip olan Snapdragon 8 Elite işlemcisi daha önce Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 13, Xiaomi 15 ve OPPO Find N5 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Razr 60 Ultra'da da aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan katlanabilir telefon, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2992 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 5.000 nit parlaklık sunuyor. 4 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise AMOLED ekran üzerinde 1080 x 1272 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık değerleri, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Razr 60 Ultra'da 7,0 inç ana ekran boyutu, 4 inç ikinci ekran boyutu, AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı, 1224 x 2912 piksel çözünürlük ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. AMOLED ise çok canlı renklere sahip.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Razr 70 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanı tek kareye sığdırıyor. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh?

Motorola'nın yeni telefonu, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 68W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. 68W hızlı şarj teknolojisi, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Razr 60 Ultra'da 4.700 mAh batarya kapasitesi, 68W kablolu hızlı şarj ve 30W kablosuz hızlı şarj desteği mevcut.

Motorola Razr 70 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Edge 70 ve katlanabilir telefon Razr 60 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Razr 70 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Razr 70 Ultra için 1.500 dolar başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 67 bin 775 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 138 bin TL olabilir. Türkiye'de telefon için yerel fiyatlandırma da yapılabilir. Bu arada Motorola Razr 60 şu anda 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Motorola Razr 70 Ultra'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle Motorola Razr 70 Ultra'nın tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şık görünmesini sağlamış. Cihazın yalnızca tasarımı değil aynı zamanda özellikleride dikkatimi çekti. Katlanabilir telefonun çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bir telefonda işlemcinin yanı sıra ekran özellikleri de çok önemli çünkü kullanımı doğrudan etkiliyor. Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Yani web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissedilecek. AMOLED ise çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefonu kullanmak çok keyifli hâle geliyor.