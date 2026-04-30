Motorola 200 MP Kameralı Telefon Tanıttı! 120Hz AMOLED Ekranı Var

Motorola, Moto G87 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte cihazın tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Motorola Moto G87'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 5000 nit

İşlemci: Dimensity 6400

RAM: 4 GB / 8 GB LPDDR4x

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5.200 mAh

Hızlı Şarj: 30W

İşletim Sistemi: Android 16

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

Motorola Moto G87'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nit parlaklık snuyor. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. AMOLED ise çok canlı renklere sahip.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede telefonu dışarıda kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Serinin bir önceki modeli Moto G86'da ise 6,67 inç ekran boyutu, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Motorola Moto G87'nin İşlemcisi Nasıl?

Motorola'nın yeni telefonunda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6400 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci Genshin Impact'i 30 FPS civarında, Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Bu nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

6 nm işlemiciler, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Dimesnity 6400 işlemcisi daha önce TECNO Spark 50 5G, TECNO Spark 40 5G ve Infinix Hot 60i dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Moto G86'da ise Dimesnity 7300 bulunuyor. Bu telefonda da söz konusu mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.

Motorola Moto G87'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanı tek kareye sığdırıyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

Motorola Moto G87'nin Bataryası Kaç mAh?

Android 16 işletim sistemine sahip Moto G87, 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip. 7,38 mm kalınlığında ve 183 gram ağırlığında olan cihaz ayrıca 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Moto G86'da da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

Motorola Moto G87 Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Moto G87'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Motorola Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Motorola Moto G87'nin Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Moto G87 için 399 euro başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 21 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 42 bin TL civarında olabilir. Motorola Moto G87'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Motorola Moto G87'nin oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. AMOLED ekranın hem oyun oynamayı hem de film izlemeyi çok keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunnu nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması. Bu arada bence yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Cihazın ayrıca hem günlük kullanım hem de Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.