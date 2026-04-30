21 Farklı Dilde Eş Zamanlı Çeviri Yapabilen Uygun Fiyatlı Kulaklık Tanıtıldı! 32 Saat Pil Ömrü Var

Edifier, pazardaki çeviri yapabilen kulaklıklara rakip olacak yeni kulaklığı Lolli5 ANC'yi tanıttı. Cihaz, yenilikçi tasarımı, gelişmiş yapay zeka özellikleri, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi, çeviri özelliği ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Peki, premium bir kalite vaat eden bu kulaklığın özellikleri neler? Gelin, yakından bakalım.

Edifier Lolli5 ANC Özellikleri Neler?

Ses Kodeksi : LDAC

: LDAC Sürücüler : 13 mm çift kompozit LCP sürücüler

: 13 mm çift kompozit LCP sürücüler ANC (Aktif Gürültü Engelleme) : Var

: Var Kullanım Süresi : ANC kapalıyken 36 saat, ANC açıkken 24 saat

: ANC kapalıyken 36 saat, ANC açıkken 24 saat Sertifikalar: Hi-Res Audio Wireless ve IP55

Edifier Lolli5 ANC'nin Ses Kalitesi Nasıl?

Edifier Lolli5 ANC'nin ses kalitesine baktığımızda oldukça iddialı teknik donanımlar görüyoruz. Kulaklıkda, ses kalitesini doğrudan etkileyen 13 milimetrelik çift kompozit LCP diyafram sürücüleri kullanılmış. Bu da çok daha dinamik bir ses demek.

LCP sürücüler sayesinde cihaz, kullanıcılara derin ve vurucu basslar ve son derece açık tiz sesler sunuyor. Üstelik cihaz, LDAC kodek desteğine sahip. Böylece kullanıcılar stüdyo kalitesinde müzik dinleyebiliyor.

Ayrıca cihaz, kullanıcılara bir odyofil deneyimi yaşatacak çift Hi-Res Audio Wireless sertifikasına sahip. Bu sertika sayesinde kullanıcılar en ince enstürüman seslerini bile yüksek kalitede duyabiliyor.

Edifier Lolli5 ANC'nin Yapay Zeka Özellikleri Neler?

Kulaklığın en dikkat çeken özelliklerinden biri yapay zeka ile desteklenmiş aktif gürültü engelleme özelliği. Bu özellik, kullanıcının bulunduğu ortamın akustik yapısına gerçek zamanlı olarak uyum sağlayabiliyor. Böylece kullanıcılar özellikle dış mekanlarda spor yaparken veya gürültülü ortamlarda herhangi bir ses kaybı yaşamadan izole şekilde müzil dinleyebiliyor.

Edifier Lolli5 ANC'nin yapak zeka özellikleri sadece bununla sınırlı değil. Şirket, Doubao ve DeepSeek gibi yapay zeka algoritmalarını kulaklığa entegre etmiş. Böylece cihaz sıradan bir kulaklık olmaktan çıkıp akıllı bir asistana dönüşüyor.

Cihaz, bu gelişmiş yapay zeka altyapısı sayesinde, 21 farklı dilde gerçek eş zamanlı sesli çeviri yapabiliyor. Bu da dil bariyeri yaşayan kullanıcılar için iletişimi kolaylaştıran harika bir özellik. Ayrıca cihaz, şirketin özel mobil uygulamasıyla senkronize bir şekilde çalışarak duyduğu konuşmaları anında metne dökebiliyor. Bu da özellikle sık sık toplantılara veya online derselere katılan kullanıcıları not alma derdinden büyük ölçüde kurtarıyor.

Edifier Lolli5 ANC'nin Bağlantı Özellikleri Neler?

Cihaz bağlantı tarafında ise Bluetooth 6.0 teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde kulaklık, frekanların çok olduğu ortamlarda bile kullanıcılara parazitsiz ve gecikmesiz bir bağlantı vaat ediyor. Bluetooth 6.0 aynı zamanda enerji tüketimini büyük ölçüde azaltarak pil ömrüne de katkı sağlıyor. Ayrıca kulaklık, aynı anda iki farklı cihaza birden bağlanabiliyor.

Edifier Lolli5 ANC'nin Mikrofon Özellikleri Nasıl?

Edifier Lolli5 ANC, her iki kulaklıkta da toplam 6 adet özel mikrofona sahip. Bu mikrofonlar karşı tarafa sesinizi net ve pürüzsüz bir şekilde aktarıyor.

Edifier Lolli5 ANC'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, pil performansında da beklentileri fazlasıyla karşılayacak bir seviyede. Sadece kulaklıklar tek şarjla kullanıcılara 6 ile 8 saat arası kesintisiz bir kullanım süresi sunuyor. Bu süre ANC kapalı kullanıldığında şarj kutusuyla birlikte 32 saate kadar çıkıyor. ANC sürekli açık tutulduğunda ise cihazın kullanım süresi 24 saate düşüyor. Ayrıca şirket, cihaza kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda müziği otomatik olarak durduran, geri taktığınızda da başlatan kızıl ötesi sensörler eklemiş. Bu da kulaklığın pil tasarrufuna katkı sağlayan bir özellik.

Edifier Lolli5 ANC'nin Şarj Kutusunun Özellikleri Neler?

Kulaklığın açık ara en çok dikkat eden çeken donanımı şarj kutusunun üzerine yerleştirilmiş dokunmatik akıllı ekranı. Bu ekran üzerinden, telefonunuzu cebinizden çıkarmadan çalan müziği durdurabilir veya ses modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bu ekran sadece işlevsel değil aynı zamanda tamamen kişiselleştirilebilir bir yapıda tasarlanmış. Ekrana, seçtiğiniz duvar kağıtlarını, fotoğrafları ve harekertli GIF'leri yükleyebiliyorsunuz.

Edifier Lolli5 ANC Toza ve Suya Karşı Dayanıklı mı?

Kulaklıklar, toza ve suya karşı koruma sağlayan IP55 sertifikasına sahip. Bu sayede yağmurlu havalarda dışarıdıyken ya da sporda aşırı terlediğinizde kulaklığın zarar görme riski ortadan kalkıyor.

Edifier Lolli5 ANC Türkiye'de Satılacak mı?

Edifier Lolli5 ANC şu an için yalnızca Çin pazarında satışa çıktı. Cihazın küresel pazarda ve Türkiye'de ne zaman satılacağı hakkında ise şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı. Cihazın, küresel pazara sunulduktan kısa bir süre sonra ülkemizde de satışa çıkacağını tahmin ediyoruz.

Edifier Lolli5 ANC'nin Fiyatı Ne Kadar?

Edifier Lolli5 ANC, Çin'de 539 yuan (yaklaşık 78 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 3 bin 564 TL'ye tekabül denk geliyor. Kulaklık eğer ülkemizde satışa sunulursa ek vergilerle birlikte, fiyatının 5-6 bin lira bandında bir satış etiketine sahip olabilir. Edifier Lolli5 ANC'nin şu an Türkiye fiyatı açıklanmadığından dolayı, söylediğimiz fiyatların birer tahmin olduğunu hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Edifier Lolli5 ANC'nin, çift yapay zeka desteği ile diğer çeviri özellikli kulaklık modellerine güçlü bir rakip olacağını düşünüyorum. Ayrıca cihazın, kişiselleştirilebilir dokunmatik ekrana sahip şarj kutusu özelleştirme seven kullanıcılar için güzel bir yenilik olmuş. Bir kablosuz kulaklık kullanıcısı olarak, cihazın sunduğu ses kalitesinin fiyatına göre üst düzeyde olduğunu da belirteyim. Eğer kulaklık ülkemizde de rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunulursa tercih edileblirliğinin yüksek olacağını tahmin ediyorum.