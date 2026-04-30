120 Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 2K Video, 5G Bağlantı ve Dahası

ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Motorola, yeni uygun fiyatlı telefonu Moto G37'yi kullanıcılarla buluşturdu. Bütçe dostu olmasıyla dikkat çekmeyi başaran model, kullanıcılara MediaTek işlemci, yüksek yenileme hızlı ekran ve 5G bağlantı sunuyor. İşte Motorola Moto G37 özellikleri ve fiyatı!

Motorola Moto G37 Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,67 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 7i

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm)

RAM: 4 GB (12 GB'a kadar RAM Boost destekli)

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB (UFS 2.2)

microSD Desteği: 1 TB'a kadar

Ana Kamera: 50 MP (f/1.8, PDAF)

Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

Video Kaydı: 2K 30 FPS (ön ve arka kamera)

Batarya: 5.200 mAh

Hoparlör: Stereo, Dolby Atmos

Ses: Hi-Res Audio, 3,5 mm kulaklık girişi

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC

USB: USB-C 2.0

Yazılım: Android 16 tabanlı Hello UX

Boyut: 166,23 x 76,50 x 7,85 mm

Ağırlık: 191 gram

Motorola Moto G37'nin Ekranı Nasıl?

Moto G serisinin en yeni üyesi olan Moto G37, 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla geliyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Yüksek çözünürlük ve yenileme hızı sayesinde net, keskin ve oldukça akıcı bir görüntü deneyimi sunan panel, Gorilla Glass 7i sayesinde çizilmelere ve darbelere karşı da güçlü bir dayanıklılık sağlıyor. Bu nedenle ekranın hem kaliteli hem de sağlam bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Moto G37, Hangi İşlemciden Güç Alıyor?

Telefon, 6 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. Bu yonga seti, 2,4 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A76 ve 2,0 GHz hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Peki oyun performansı nasıl?

En iyi grafikli mobil oyunlardan PUBG Mobile’da 30-40 FPS, Call of Duty: Mobile’da 50-60 FPS ve League of Legends: Wild Rift’te ise 60 FPS değerlerine ulaşabiliyor. Üstelik bu performans değerleri, en yüksek grafik ayarlarında görülüyor.

Grafik ayarları düşürüldüğünde daha yüksek FPS değerleri görmek mümkün. Bu arada MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinin OPPO A6 Pro, Redmi 15C ve Samsung Galaxy A07 gibi giriş-orta segmentteki popüler modellerde de tercih edildiğini belirtelim.

Motorola Moto G37'nin RAM ve Depolama Alanı Seçenekleri Neler?

MediaTek işlemciye 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. RAM tarafında ise 4 GB kapasite sunuluyor. Ancak burada önemli bir detay var. RAM Boost özelliği sayesinde depolama alanından 8 GB’a kadar ek sanal bellek ayrılabiliyor ve böylece toplam RAM kapasitesi 12 GB’a kadar çıkabiliyor.

Bu sistem depolama alanının geçici olarak RAM gibi kullanılması şeklinde çalışıyor. Bu arada depolama demişken Moto G37'de microSD kart desteğinin yer aldığını da söyleyelim. Bu sayede 1 TB'a kadar ek depolama alanı ekleyebiliyorsunuz.

Motorola Moto G37'nin Kamera Özellikleri Neler?

Öte yandan akıllı telefon, ön tarafta 8 MP özçekim kamerası, arka tarafta ise 50 MP ana kamera ile geliyor. Hem ön hem de arka kamera ile 2K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapılabiliyor. Bu kameralar amiral gemileri kadar çok kaliteli çekimler yapamasa da günlük fotoğraf ve video çekimleri için gayet yeterli.

Motorola Moto G37'nin Batarya Kapasitesi Kaç mAh?

Motorola Moto G37, 5.200 mAh kapasitesinde bir batarya ile geliyor. Bu kapasite sayesinde cihazın günlük kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabilmesi kuvvetle muhtemel. Bu da bütçe dostu bir telefon için önemli bir artı.

Motorola Moto G37'nin Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Moto G37’nin başlangıç fiyatı 249 euro olarak açıklandı. Bu da güncel kurla yaklaşık 13 bin TL'ye denk geliyor. Ancak bu fiyatın Türkiye satış fiyatı olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu bağlamda globalde uygun fiyatlı modeller arasında yer alması bekleniyor. Peki Motorola Moto G37 Türkiye’de satılacak mı?

Motorola Moto G37, Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Moto G37’nin Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu modelin ülkemizde satışa çıkma ihtimalinin düşük olduğunu söylesek yanlış olmaz. Motorola genellikle Türkiye'de daha üst segment ve yüksek fiyatlı modellerine yer veriyor. Moto G37 ise daha uygun fiyatlı bir cihaz olduğu için Türkiye’de satışa sunulmama ihtimali bulunuyor. Ancak dediğimiz gibi yine de resmi açıklama beklemekte fayda var.

Peki olası bir satış durumunda fiyatı ne olur? 249 euro, güncel kurla yaklaşık 13 bin TL’ye denk geliyor. Ancak ülkemizde uygulanan yaklaşık yüzde 100 vergi dikkate alındığında cihazın 25 bin TL’nin altında bir fiyatla satışa sunulması pek mümkün görünmüyor.

Editörün Yorumu

Moto G37, sunduğu özelliklerle fiyatına göre oldukça iddialı bir model gibi görünüyor. Özellikle 120 Hz ekran, 5.200 mAh batarya, 5G bağlantı ve 2K video kaydı gibi detaylar cihazı öne çıkarıyor. Yurt dışında uygun fiyatlı bir seçenek olsa da Türkiye’de asgari ücretle geçinen bir kullanıcının bu telefonu satın alması pek kolay görünmüyor. Tabii bundan önce cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağının netleşmesi gerekiyor.