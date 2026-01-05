Kulaklık Boyutunda Powerbank Tanıtıldı: 10 Bin mAh Kapasiteye Sahip!

Teknoloji dünyasının kalbinin attığı CES 2026 fuarında sahne alan Baseus, özellikle taşınabilirliğe önem veren kullanıcıların "keşke benim olsa" diyeceği yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Şirket, Spacemate RD1 Pro'nun yanı sıra, kompakt yapısına rağmen sunduğu yüksek kapasiteyle dikkatleri üzerine çeken PicoGo AC22 Ultra Mini powerbank modelini resmen duyurdu.

Özellikle sık seyahat edenlerin ve çantasında kablo karmaşası istemeyenlerin imdadına yetişecek olan yeni güç bankası minik boyutlarına sığdırdığı devasa özelliklerle rakiplerine gözdağı veriyor. Gelin, Baseus'un yeni powerbank modeline daha yakından bakalım.

Baseus PicoGo AC22 Ultra Mini Powerbank'in Özellikleri

Yeni cihaz adından da anlaşılacağı üzere "Ultra Mini" bir tasarıma sahip. Ancak cihazın küçük olması yeteneklerinin sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. 10.000 mAh'lik bir batarya kapasitesine ev sahipliği yapan cihaz, çift hücreli tasarımı sayesinde 72 Wh'lik bir enerji yoğunluğu sunuyor.

USB-C üzerinden 45W'a kadar güç çıkışı sağlayabilen PicoGo AC22 akıllı telefonların yanı sıra tabletleri, el konsollarını ve hatta küçük boyutlu dizüstü bilgisayarları bile hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Üstelik cihazın aynı anda iki farklı ürüne güç verebildiğini de belirtelim.

Dahili bir USB-C kablo ile birlikte gelen yeni powerbank ayrıca kullanıcıların işlerini bitirdiklerinde kabloyu bir taşıma askısı olarak kullanmasına imkan tanıyor. Böylece yanınızda ekstra kablo taşıma zahmetinden kurtuluyor, cihazı çantanızdan çıkardığınız anda kullanıma hazır hale getiriyorsunuz.

Yeni powerbank'in en can alıcı noktası ise kompakt boyutları. Sadece 2.8 x 2.4 inç ölçülerine ve 172 gram ağırlığa sahip olan cihaz, neredeyse bir kablosuz kulaklık kutusuna eşdeğer olan boyutu sayesinde pantolon ceplerinden küçük el çantalarına kadar neredeyse her alanda taşınabiliyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Baseus tarafından yapılan açıklamaya göre yeni PicoGo AC22 Ultra Mini 59.99 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Ürünün Şubat 2026'da satışa sunulacağı belirtiliyor. İlk etapta Amazon üzerinden kullanıcılarla buluşması beklenen modelin ilerleyen dönemlerde Türkiye pazarında da boy gösterdiğini görebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz yılın en iyi powerbank modellerinden biri olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.