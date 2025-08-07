Batman 2'nin Vizyon Tarihi Belli Oldu: Çekimler Yakında Başlıyor

Yönetmen Matt Reeves nihayet "The Batman Part II" senaryosunu yazmayı bitirdi. Warner Bros. Discovery'nin verdiği bilgiye göre çekimlerin başlayacağı dönem ve Batman 2 vizyon tarihi de belli oldu. İlk Batman filminin büyük başarısı, ikincisine zemin hazırladı.

İzleyiciler Öfkeli: Neden Bu Kadar Uzun Sürdü?

Mart 2022'de çıkış yaptıktan sonra dünya çapında 772 milyon dolarlık gişe hasılatına imza atan Batman filmi, her ne kadar vizyon tarihini sürekli ertelediği için eleştiri oklarının hedefine girse de DC Stüdyoları'na yeni bir soluk getiern James Gunn, bu tarz büyük bütçeli yapımların vakit aldığını söyleyerek izleyicilerden anlayışlı olmalarını istemişti. James Gunn'ın 10 yıllık vizyonu içinde "Lanterns", "Clayface", "Supergirl: Woman of Tomorrow" gibi yapımlar da yer alıyor. Superman filminin gişe hasılatı dudak uçuklattıktan sonra bu tarz projelere odaklanmaları çok da şaşırtıcı değil.

Batman 2 Filmi Vizyon Tarihi

Warner Bros'un hissedarlarına gönderdiği mektuptaki bilgiye göre Robert Pattinson bir kez daha Batman rolünü üstlenecek. Çekimler 2026 ilkbahar aylarında başlayacak ve Batman 2 filmi Ekim 2027'de vizyonda olacak.

Batman 2 Oyuncu Kadrosu

Şimdiye kadar Robert Pattinson'un Bruce Wayne olarak geri döneceği doğrulansa da, diğer oyuncuların dönüşüne veya başka oyuncuların kadroya dahil olmasına ilişkin bir bilgi verilmedi. Sinema sektöründen isimler, eski karakterlerin geri dönmesini bekliyor. Öyle bir durumda ortaya tahmini bir Batman 2 kadrosu çıkıyor: