1889 TL'lik Dev İndirim: Üç Batman Oyununu Çok Ucuza Alma Fırsatı

Batman oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. PlayStation mağazasında başlayan kampanya kapsamında üç Batman oyununun yer aldığı bir paketi şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. Peki, eğlenceli zaman geçirilmesini sağlayan Batman oyunlarının fiyatı kaç TL'ye düştü?

Batman: Arkham Collection'ın Fiyatı Düştü

PlayStation mağazasında Oyuncuların Seçimi kampanyası başladı. Bu kampanya ile birlikte çok fazla sayıda oyun çeşitli oranlarda indirime girdi. Bunlar arasında Batman: Arkham Collection da yer alıyor. Bu pakette Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham Asylum ve Batman Arkham City yer alıyor.

Yüzde 90 oranında indirime giren Batman: Arkham Collection, PlayStation mağazasında 2.099 TL yerine 209,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 23 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilir ve böylece oyunu çok ucuza satın alabilirsiniz.

Kampanyadan yararlanmak için PlayStation mağazasından oyunun sayfasını görüntülemeniz ve "Sepete Ekle" butonuna tıklayıp işlemi onaylamanız yeterlidir. Xbox ve Steam tarafında ise bu oyun ile ilgili şu anda herhangi bir indirim mevcut değil. Söz konusu paket Steam'de 59.99 dolar (2.507 TL), Xbox mağazasında ise 307,50 TL'ye satılıyor.

Batman: Arkham Knight Nasıl Bir Oyun?

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Batman: Arkham Knight, en iyi süper kahraman oyunları arasında yer alıyor. Açık dünya, aksiyon ve macera türlerindeki oyun Gotham City'de geçiyor. İster havalandırma kanalları, gölgeler ve yüksek yerleri kullanarak gizli bir şekilde ilerleyebiliyor ister oyunu aksiyon dolu bir şekilde oynayabiliyoruz.

Batman: Arkham Asylum Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını WB Games'in üstlendiği Batman: Arkham Asylum'da Batman'i kontrol ederek suçlularla mücadele ediyoruz. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanabilen oyunda Batman'in yanı sıra Joker, Harley Quinn, Killer Croc ve Poison Ivy dahil birçok DC karakteri bulunuyor. Tek oyunculu moda sahip oyun 91 Metacritic puanına sahip.

Batman Arkham City Nasıl Bir Oyun?

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Batman Arkham City'de ana görevlerin yanı sıra çeşitli yan görevler de bulunuyor. Açık dünya harita üzerinde ister bu görevleri yapabiliyor ister özgürce gezebiliyoruz. 91 Metacritic puanına sahip oyunda Batman'in yanı sıra Joker, Riddler, Two-Face, Harley Quinn, Penguen ve Mr. Freeze dahil pek çok karakter mevcut.