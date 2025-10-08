%90'a Varan Dev Oyun İndirimi Başladı! GTA 5, RDR2 ve Dahası

PlayStation Store'da "Oyuncuların Seçimi" indirimi başladı. Bununla birlikte pek çok oyunun fiyatında muazzam bir düşüş meydana geldi. Uzun zamandır oynamak istediğiniz ancak pahalı olduğu için almayı ertelediğiniz bir oyun varsa bu indirim sayesinde sevdiğiniz oyunları normal fiyatından çok daha ucuza alabilirsiniz.

PlayStation Store'da Oyunların Fiyatı Aşırı Düştü

PlayStation Store'da başlayan "Oyuncuların Seçimi" indirimi ile Red Dead Redemption 2, yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 2 bin 99 TL'den 524 TL'ye düştü. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyun, 2018 yılında piyasaya sürüldü. Sadece dikkatli bir şekilde bakıldığında fark edilebilecek ayrıntılarla dolu olan bu oyunla birlikte Red Dead Online'ın da fiyatı 699 TL'den 349 TL'ye geriledi.

WWE 2K25'in standart sürümü, yüzde 60 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 2 bin 599 TL'den bin 39 TL'ye düştü. Çevrim içi oynanabilen bu oyun, 2025 yılının Mart ayında piyasaya sürüldü. 2K tarafından yayınlanan WWE 2K25, oyunculara birbirinden çeşitli karakterlerle oynama fırsatı sunuyor.

Rockstar Games'in diğer bir popüler oyunu olan Grand Theft Auto V'in PlayStation 5 sürümü, yüzde 50 indirime girdi. Oyunun fiyatı, bin 399 TL'den 699 TL'ye geriledi. Bununla birlikte oyunun Premium sürümü de 1199 TL'den 503 TL'ye düştü. GTA serisinin bu oyunu, en iyi açık dünya oyunları arasında yer alıyor.

Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K26, yüzde 33 indirime girdi. Geçtiğimiz ayın başında piyasaya sürülen oyunun normal sürümü, 2 bin 900 TL'denbin 943 TL'ye düştü. Bununla beraber Superstar sürümünün fiyatı, yüzde 25 oranında indirimle bin 599 TL'den bin 199 TL'ye geriledi.

Codemasters tarafından geliştirilen F1 25, yüzde 30 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 2 bin 900 TL'den 2 bin 30 TL'ye düştü. Formula 1 hayranlarının severek oynayacağı bu oyun, gerçekçi bir simülasyon deneyimi sunuyor. Oyuncular tarafından çok beğenilen oyunda çeşitli modlar mevcut. Bunların sayesinde çok eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz.

PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar

Peki, siz PlayStation Store'da indirime giren bu oyunlar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle satın almak istediğiniz bir oyun var mı? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından tüm düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.