%90'a Varan Dev Oyun İndirimi Başladı! GTA 5, RDR2 ve Dahası
Popüler oyunlarda %90'a varan büyük indirim fırsatı başladı. PlayStation Store'daki pek çok oyunun fiyatı aşırı düştü. İşte indirimin tüm ayrıntıları!
PlayStation Store'da "Oyuncuların Seçimi" indirimi başladı. Bununla birlikte pek çok oyunun fiyatında muazzam bir düşüş meydana geldi. Uzun zamandır oynamak istediğiniz ancak pahalı olduğu için almayı ertelediğiniz bir oyun varsa bu indirim sayesinde sevdiğiniz oyunları normal fiyatından çok daha ucuza alabilirsiniz.
PlayStation Store'da Oyunların Fiyatı Aşırı Düştü
PlayStation Store'da başlayan "Oyuncuların Seçimi" indirimi ile Red Dead Redemption 2, yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 2 bin 99 TL'den 524 TL'ye düştü. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyun, 2018 yılında piyasaya sürüldü. Sadece dikkatli bir şekilde bakıldığında fark edilebilecek ayrıntılarla dolu olan bu oyunla birlikte Red Dead Online'ın da fiyatı 699 TL'den 349 TL'ye geriledi.
WWE 2K25'in standart sürümü, yüzde 60 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 2 bin 599 TL'den bin 39 TL'ye düştü. Çevrim içi oynanabilen bu oyun, 2025 yılının Mart ayında piyasaya sürüldü. 2K tarafından yayınlanan WWE 2K25, oyunculara birbirinden çeşitli karakterlerle oynama fırsatı sunuyor.
Rockstar Games'in diğer bir popüler oyunu olan Grand Theft Auto V'in PlayStation 5 sürümü, yüzde 50 indirime girdi. Oyunun fiyatı, bin 399 TL'den 699 TL'ye geriledi. Bununla birlikte oyunun Premium sürümü de 1199 TL'den 503 TL'ye düştü. GTA serisinin bu oyunu, en iyi açık dünya oyunları arasında yer alıyor.
Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K26, yüzde 33 indirime girdi. Geçtiğimiz ayın başında piyasaya sürülen oyunun normal sürümü, 2 bin 900 TL'denbin 943 TL'ye düştü. Bununla beraber Superstar sürümünün fiyatı, yüzde 25 oranında indirimle bin 599 TL'den bin 199 TL'ye geriledi.
Codemasters tarafından geliştirilen F1 25, yüzde 30 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 2 bin 900 TL'den 2 bin 30 TL'ye düştü. Formula 1 hayranlarının severek oynayacağı bu oyun, gerçekçi bir simülasyon deneyimi sunuyor. Oyuncular tarafından çok beğenilen oyunda çeşitli modlar mevcut. Bunların sayesinde çok eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz.
PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Red Dead Redemption 2
|2.099 TL
|524 TL
|%75
|Red Dead Online
|699 TL
|349 TL
|%50
|WWE 2K25 Standard Edition
|2.599 TL
|1.039 TL
|%60
|Grand Theft Auto V
|1.399 TL
|699 TL
|%50
|Grand Theft Auto V: Premium Edition
|1999 TL
|503 TL
|%58
|NBA 2K26
|2.900 TL
|1.943 TL
|%33
|NBA 2K26 Superstar Edition
|3.600 TL
|2.412 TL
|%33
|F1 25
|2.900 TL
|2.030 TL
|%30
|The Crew Motorfest
|1.249 TL
|312 TL
|%75
|Indiana Jones and the Great Circle
|2.299 TL
|1.839 TL
|%20
|ARK: Survival Ascended
|1.599 TL
|799 TL
|%50
|Kingdom Come: Deliverance 2
|2.499 TL
|1.624 TL
|%35
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|577 TL
|%67
|Farming Simulator 25
|2.579 TL
|2.063 TL
|%20
|Hogwarts Legacy PS5 Sürümü
|3.149 TL
|629 TL
|%80
|Hogwarts Legacy PS4 Sürümü
|2.799 TL
|559 TL
|%80
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.900 TL
|580 TL
|%80
|Batman: Arkham Collection
|2.099 TL
|209 TL
|%90
|RIDE 5
|2.799 TL
|419 TL
|%85
|Call of Duty: Black Ops 4
|469 TL
|154 TL
|%67
Peki, siz PlayStation Store'da indirime giren bu oyunlar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle satın almak istediğiniz bir oyun var mı? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından tüm düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.