Batman: Arkham City - Game of the Year Edition, genişletilmiş içerikleriyle Batman evreninin en iyi deneyimini sunuyor. Hemen indir ve Gotham’a hükmet!

Kemal Tavus - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Batman: Arkham City - Game of the Year Edition, Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir aksiyon macera oyunudur. Batman evrenine hayat veren bu ödüllü yapım, GOTY sürümüyle ek içerikler ve genişletilmiş hikayeler sunarak deneyimi daha da derinleştiriyor.

Arkham City, Gotham’ın suçlularla dolu karanlık bölgesi Arkham City’de geçiyor. Batman bu bölgenin sırlarını çözmek, suçla mücadele etmek ve Joker gibi ikonik düşmanlarla yüzleşmek zorunda. Hikaye DC evreninin zengin anlatımıyla harmanlanarak oyuncuları içine çekiyor.

Batman: Arkham City, aksiyon dolu dövüş mekanikleri, açık dünya keşfi ve sürükleyici bir hikaye ile dikkat çekiyor. Freeflow Combat sistemi, akıcı ve stratejik dövüşler sunarak Batman’in dövüş sanatlarındaki ustalığını sergiliyor. Oyuncular ayrıca Batman’in zengin araç ve ekipman yelpazesini kullanarak görevleri tamamlıyor ve bulmacaları çözüyor.

Game of the Year Edition, orijinal oyunun yanı sıra tüm DLC’leri ve ek görevleri içeriyor. Harley Quinn’s Revenge gibi genişletmeler, oyunun hikayesini daha da zenginleştiriyor. Ayrıca Catwoman, Nightwing ve Robin karakterlerinin oynanabilir olduğu ek içerikler de bu sürümde yer alıyor.

Grafik tasarımı, ses efektleri ve muhteşem bir atmosferle birleşen Arkham City, hem Batman hayranlarını hem de aksiyon macera tutkunlarını büyülüyor. Eğer Gotham’ın karanlık sokaklarında suçla savaşmaya hazır hissediyorsanız Batman: Arkham City - GOTY tam size göre.

Batman: Arkham City İndir

Batman Arkham City indirin ve Gotham’da suçlulara karşı savaşın. Batman’in efsanesini yaşatın!

Batman: Arkham City Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP, Vista, 7 İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya AMD Athlon X2 4800+

: Windows XP, Vista, 7 İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya AMD Athlon X2 4800+ Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Sabit Disk Alanı : 17 GB boş sabit disk alanı

: 17 GB boş sabit disk alanı Ekran Kartı : ATI 3850HD 512 MB veya NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB

: ATI 3850HD 512 MB veya NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB DirectX: 9.0c