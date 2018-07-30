Batman İl Sınırı Yarasa Gibi Olsun Kampanyası

DC Comics'in ünlü karakteri Batman ( Yarasa Adam) ile aynı adı taşıyan Batman ili için absürt bir kampanya başlatıldı. "Batman il sınırı yarasa gibi olsun" kampanyasına daha şimdiden on bin kişi imza atmış durumda. Özellikle Batman'ın bu şekilde ilgi çekeceği düşünülüyor.

Uluslararası kampanya platformu change.org'da başlatılan kampanya kapsamında Batman il sınırlarının değiştirilmesi isteniyor. Yarasa Adam'ın sembolüne benzer hale getirilmesi istenen il sınırlarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte Batman'ın sosyal medyada büyük ilgi çekebileceği dile getiriliyor.

Yarasa tarzında bir il sınırı isteyen kampanya büyük ilgi görmüş durumda. Kısa süre içerisinde on bin imzayı toplamayı başaran kampanyanın gitgide büyüdüğünü de belirtmek gerekiyor. Ayrıca konuyla yakından ilgilenen Batmanlı gençler ise sakal ve bıyık traşlarını "Yarasa Adam" logosu şeklinde yaparak konuya dikkat çekmek istiyorlar.

Batman Belediye Başkanı, Film Yönetmenine Dava Açmıştı

2008 yılında Batman karakterinin film haline getirileceğini duyan Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, şehrin isminin izinsiz kullanıldığını savunarak dava açmıştı. Dava sonucunda Batman ilini dünyada tanınır hale getiren Kalkan, filmin yönetmeni Christopher Nolan'a "Dünyada bir tek Batman var. ABD'li film yapımcıları ilimizin adını bizden habersiz filmlerine yansıtmışlar" ifadelerini kullanmıştı.