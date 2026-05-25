vivo 9020 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! 12 GB RAM ve Dahası

vivo, Y600 Turbo'yu tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüm sahip telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor.

vivo Y600 Turbo'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 5000 nit

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 9020mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo Y600 Turbo'nun İşlemcisi Nasıl?

vivo'nun yeni telefonunda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştiridli. Nm olarak kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor.

Snapdragon 7s Gen 4, Genshin Impact'i ise 30 FPS ile 40 FPS arasında, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemci daha önce POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. vivo Y500'de ise Dimensity 7300 bulunuyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

vivo Y600 Turbo'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık sunuyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

5000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada serinin bir önceki modeli vivo Y500'de 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık mevcut. İki telefonda da aynı yenileme hızı, parlaklık değeri ve ekran teknolojisi tercih edildi.

vivo Y600 Turbo'nun Bataryası Kaç mah?

Y600 Pro'da 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Y500'de 8.200 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

vivo Y600 Turbo'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada derinlik sensörü, fotoğraftaki kişi net bırakırken arka kısmı bulanıklaştırıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Y500'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

vivo Y600 Turbo Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y600 Turbo'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y600 Turbo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo Y600 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 2.299 yuan (15.479 TL)

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 2.599 yuan (17.498 TL)

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 2.899 yuan (19.518 TL)

vivo Y600 Turbo'nun 2 bin 299 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 15 bin 479 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 31 bin TL civarında olabilir. vivo Y600 Turbo'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

vivo Y600 Turbo'nun batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. AMOLED, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi sağlaması. Bunların yanı sıra cihazın Call of Duty Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.