OLED Ekranlı Nova 16 Pro'nun Tanıtım Tarihi Açıklandı! Yakında Geliyor

Huawei'in yeni telefonu Nova 16 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Nova 16 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek parlaklık, OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon çok yakında tanıtılacak.

Huawei Nova 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Nova 16 Pro, 1 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. OLED ekran, yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzeirnde toplayan Huawei Nova 15 Pro, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Huawei Nova 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro, Pura 80 Ultra ve Nova 14 Pro dahil olmak üzere HUAWEI'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nova 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Huawei Nova 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Nova 15 Pro için 3.499 yuan (23.549 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nova 16 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.600 yuan (24.231 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 49 bin TL civarında oalbilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Huawei Nova 16 Pro'nun Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4000 nit civarı

4000 nit civarı Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

Huawei Nova 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Nova 16 Pro'nun ekranı 6,8 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Telefon OLED ekran ile birlikte gelebilir. Bu ekran çok canlı renklere sahip. OLED ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Cihaz ayrıca 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit civarı bir parlaklık sunabilir.

4000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. Bu arada Huawei Nova 15 Pro'da 6,84 inç ekran boyutu, 1320 x 2856 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklık tercih edilmişti.

Huawei Nova 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Nova 16 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alabilir. Telefonda ayrıca telefoto kamera ve ultra geniş açılı kameraların da yer alması bekleniyor. Bu arada telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabildiğini belirtelim. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görebiliriz.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Nova 15 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16 Pro'nun oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip cihazdan 120Hz yenileme hızına sahip cihaza geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor. OLED ise çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor.