Diablo, Call of Duty ve Dahası! Popüler Oyunlar İndirime Girdi

Blizzard Entertainment’ın popüler dijital oyun platformu Battle.net, Kara Cuma indirimlerini başlattı. Pek çok yapımda en az yüzde 50’ye varan fiyat düşüşleri uygulanırken, özellikle Diablo, Call of Duty ve Sea of Thieves gibi çok satan oyunlar öne çıktı. İşte indirime giren yapımlar!

Battle.net'te Kara Cuma İndirimleri Başladı

Kampanya kapsamında Diablo 4, 1.299,99 TL’den 584,99 TL’ye düşerek yüzde 55 indirime girdi. Serinin önceki oyunu Diablo 3 ise 519,99 TL yerine 259,99 TL fiyatıyla yüzde 50 indirimli olarak satışta. Popüler FPS oyunlarından Call of Duty: Modern Warfare 3 1.999,99 TL’den 999,99 TL’ye inmişken, Call of Duty: Black Ops Cold War da 1.559,99 TL yerine 514,79 TL’ye düşmüş durumda.

Buna ek olarak sevilen korsan temalı denizcilik oyunu Sea of Thieves, 669 TL yerine yüzde 50 indirimle 334,50 TL’den satılıyor. DOOM: The Dark Ages ise 2.350 TL yerine 1.175 TL’ye inmiş durumda. Battle.net'te kampanyaya dahil olan tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Diablo 4 1.299,99 TL 584,99 TL (-55%) Diablo 3 519,99 TL 259,99 TL (-50%) Starcraft Remastered 420,99 TL 210,49 TL (-50%) Call of Duty: Modern Warfare 3 1.999,99 TL 999,99 TL (-50%) Call of Duty: Modern Warfare 2 1.819,99 TL 727,99 TL (-60%) Call of Duty: Modern Warfare 1.559,99 TL 514,79 TL (-67%) Call of Duty: Black Ops Cold War 1.559,99 TL 514,79 TL (-67%) Call of Duty: Black Ops 6 2.799,99 TL 1.399,99 TL (-50%) Call of Duty: Vanguard 1.559,99 TL 623,99 TL (-60%) DOOM: The Dark Ages 2.350 TL 1.175 TL (-50%) Sea of Thieves 669 TL 334,50 TL (-50%) Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 1.799,99 TL 1.079,99 TL (-40%)

Kampanya, 2 Aralık'ta sona erecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kara Cuma etkinliği sırasında almayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.