4.670 TL'lik 6 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında simülasyondan aksiyona kadar çeşitli türlerde altı oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Nowhere Prophet

One Piece: Pirate Warriors 4

Wildgate

Police Simulator: Patrol Officers

Expeditions: A MudRunner Game

For The King II

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, 23 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Nowhere Prophet, One Piece: Pirate Warriors 4, ve For the King II'yi tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Expeditions: A Mudrunner Game, Wildgate ve Police Simulator: Patrol Officers'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliği gerekiyor.

Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyan One Piece: Pirate Warriors 4, en iyi anime oyunları arasında yer alıyor. Koei Tecmo tarafından geliştrilen yapımda karşımıza çıkan düşmanları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Başarılı bir oynanış sistemine sahip olan oyunda kombo sistemi ve özel yetenekler de mevcut.

Aesir Interactive tarafından geliştirilen Police Simulator: Patrol Officers, Brighton isimli kurgusal şehirde bir polis memurunu kontrol ediyoruz. Oyunda şüphelileri sorgulama ve park cezası yazma dahil olmak üzere pek çok görev bulunuyor. Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Saber Interactive tarafından geliştirilen simülasyon oyunu Expeditions: A MudRunner Game'de çamur, bataklık ve kayalık gibi engebeli ve zorlu arazi şartlarında araç sürmeye çalışıyoruz. 2024 yılının mart ayında piyasaya sürülen bu oyun, dikkatli sürüş ve doğru ekipman yönetimi gerektiriyor.

Roguelite, sıra tabanlı RPG ve strateji türlerini birleştiren For The King II, 2023 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü. IronOak Games tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu mod ve dört kişiye kadar destekleyen co-op mod bulunuyor. Dolayısıyla oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz.