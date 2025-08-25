Ubisoft'un Çok Sevilen Oyunlarında %90'a Varan İndirim Başladı

Şehir kurma oyunlarını oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Anno serisinde yüzde 90'a varan indirim başladı. Kampanya 28 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Ubisoft tarafından geliştirilen Anno 1800 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2019 yılının nisan ayında piyasaya sürülen oyun Steam'de 47,99 dolar (1.967 TL) yer'ne 4,79 dolar (196 TL) fiyat etiketyile satılmaya başlandı. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da mevcut.

En iyi şehir kurma oyunları arasında yer alan Anno 1800, 19. yüzyılın sanayi devrimi döneminde geçiyor. Grafikleri ve atmosferi dönemi çok başarılı bir şekilde yansıtan yapımda detaylı bir yönetim sistemi bulunuyor.

2015 yılının kasım ayında satışa sunulan Anno 2205 yüzde 85 oranında indirime girdi. Ubisoft'un popüler oyununun fiyatı 31,99 dolardan (1.311 TL) 4,79 dolara (196 TL) düştü. Strateji ve şehir kurma ögelerini içeren oyun fütüristik bir temaya sahip.

Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği Anno 2070 yüzde 75 oranında indirime girdi. 83 Metacritic puanına sahip olan oyun 15,99 dolar (655 TL) yerine 3,99 dolar (163 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Oyunnu yanı sıra dört farklı DLC içeren Complete Edition ise 23,99 dolardan (983 TL) 5,99 dolara (245 TL) düştü.

Anno 1404 - History Edition yüzde 70 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun 11,99 dolar (491 TL) yerine 3,59 dolar (147 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2020 yılının haziran ayında piyasaya sürülen yapım 15. yüzyılın başında geçiyor.

Steam'de İndirime Giren Anno Oyunları