Battlefield 2042 Erken Erişim Tarihi Belli Oldu!

Battlefield 2042 erken erişim tarihi, resmi olarak açıklığa kavuşturuldu. Video oyununu ön sipariş veren herkesin oyunun asıl çıkış tarihinden bir hafta önce Battlefield 2042'ye sahip olacağı duyuruldu.

Geçen haftalarda çıkış tarihi 22 Ekim 2021 olarak duyurulan BF 2042, yeni tip koronavirüs kapsamında yaşanan çeşitli zorluklardan ötürü kısa bir süreliğine daha ertelenmişti. Electronic Arts, yeni tarihin 19 Kasım 2021 olarak belirlendiğini duyurarak erken çıkış tarihini beklemekte olan oyuncuları koca bir soru işareti ile karşı karşıya bırakmıştı.

Electronic Arts Topluluk Yöneticisi Adam Freeman, son yaptığı açıklamada video oyununun temel sürümünden ya da özel sürümlerinden birini ön sipariş verenlerin yeni tarihten kısa bir süre önce video oyununa erişebileceğini açıkladı.

Battlefield 2042 Erken Erişim Tarihi Ne Zamanı Gösteriyor?

Electronic Arts Topluluk Yöneticisi Freeman, BF 2042'nin temel, Gold ya da Ultimate sürümlerini ön sipariş verenlerin video oyununu 12 Kasım 2021'de oynamaya başlayabileceğini belirtti.

Thanks to everyone who have sent their messages of support this past 12 hours or so - it's deeply appreciated by all of us on the team 💛 #BATTLEFIELD



I'll be helping to answer questions as we move towards November 19th. To help clarify on the below



Early Access = 12th November https://t.co/GDwneaclZs — Freeman 🇸🇪 (@PartWelsh) September 16, 2021

Kısa bir süre önce video oyununun resmi Twitter hesabı üzerinden BF 2042'den yeni bir oynanış videosu yayımlandı ancak video oyununu sabırsızlıkla beklemekte olan oyuncuların oyunu bir an önce oynamaya başlama yönündeki talebi katlanarak artmaya devam ediyor.

Oyuncuların video oyununun neden bu kadar ertelendiğinin cevabını öğrenmek istemesinin ardından EA ve DICE, video oyununun bu kadar çok ertelenmesinin nedeninin salgın şartları olduğunu ileri sürdü fakat oyunculara video oyunu ile ilgili çok fazla bilgi vermekten kaçınmadaki kararlılığını da sürdürmekten geri kalmadı.

Her ne olursa olsun, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürüldüğü zaman birçok oyuncunun ilgisini çekeceğini öngörmek çok zor görünmüyor.

BF 2042 Sistem Gereksinimleri Neler?

Battlefield 2042'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: AMD FX-8350 / Intel Core i5 6600K

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 / Nvidia GTX 660

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 10

Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri