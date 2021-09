Battlefield 2042 Erken Erişim Tarihi Belli Oldu!

Battlefield 2042 erken erişim tarihi, resmi olarak açıklığa kavuşturuldu. Video oyununu ön sipariş veren herkesin oyunun asıl çıkış tarihinden bir hafta önce Battlefield 2042'ye sahip olacağı duyuruldu.

Geçen haftalarda çıkış tarihi 22 Ekim 2021 olarak duyurulan BF 2042, yeni tip koronavirüs kapsamında yaşanan çeşitli zorluklardan ötürü kısa bir süreliğine daha ertelenmişti. Electronic Arts, yeni tarihin 19 Kasım 2021 olarak belirlendiğini duyurarak erken çıkış tarihini beklemekte olan oyuncuları koca bir soru işareti ile karşı karşıya bırakmıştı.

Electronic Arts Topluluk Yöneticisi Adam Freeman, son yaptığı açıklamada video oyununun temel sürümünden ya da özel sürümlerinden birini ön sipariş verenlerin yeni tarihten kısa bir süre önce video oyununa erişebileceğini açıkladı.

Electronic Arts Topluluk Yöneticisi Freeman, BF 2042'nin temel, Gold ya da Ultimate sürümlerini ön sipariş verenlerin video oyununu 12 Kasım 2021'de oynamaya başlayabileceğini belirtti.

Thanks to everyone who have sent their messages of support this past 12 hours or so - it's deeply appreciated by all of us on the team 💛 #BATTLEFIELD



I'll be helping to answer questions as we move towards November 19th. To help clarify on the below



Early Access = 12th November https://t.co/GDwneaclZs