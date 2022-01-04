Battlefield 3 Reality Mod Tanıtım Videosu Yayımlandı

Battlefield 3 Reality Mod videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, geçtiğimiz yıl geliştirilmeye başlanan modun oyunu daha gerçekçi bir hale dönüştürdüğünü gözler önüne seriyor. Ekip çalışmasının oldukça önemli bir yere sahip olduğu moda ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Battlefield 3 Realty Mod Nedir, Ne Zaman Çıkacak?

2020 yılının ekim ayında başarılı Battlefield oyunu için Reality Mod isimli bir mod duyurulmuştu. Mod, duyurulduğu günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Ekip, geliştirdikleri moda ilişkin bir tanıtım videosu paylaştı.

Büyük bir başarı elde eden Battlefield 2 Project Reality isimli moddan ilham alan BF3: Reality Mod, iletişim ve ekip çalışmasına odaklanıyor. Paylaşılan videoya baktığımızda modun başarılı FPS oyununu bambaşka bir atmosfere taşıdığını görüyoruz.

Battlefield 3 isimli yapım, 28 Ekim 2011 tarihinde piyasaya sürüldü. Geliştirilen mod, her ne kadar çok başarılı olsa da oyuncuların 11 yıl önce piyasaya sürülen yapımı bilgisayarlarına yeniden yükleyip yüklemeyeceği büyük bir soru işaretidir.

Reality Mod'un ne zaman yayımlanacağı uzun bir süredir merak ediliyordu. Gekliştirici ekip, söz konusu modun açık alfa sürümünü çok yakında çıkaracağını duyurdu. Dolayısıyla oyuncuların başarılı oyun modunu oynayabilmek için bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaşılan BF3: Reality Mod videosu, yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Çok dikkatli bir şekilde hareket etmenin oldukça önemli bir role sahip olduğu moda çok sayıda olumlu yorum yapıldı.

Battlefield 3 isimli video oyununun çok gerçekçi bir deneyim sunmasına olanak tanıyan modun tanıtım videosu 3 dakika 26 saniye uzunluğunda. 150 binden fazla görüntüleme sayısına ulaşan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği video oyunu, DICE tarafından geliştirildi. Çıktığı dönem büyük bir başarı elde eden yapım, Battlefield serisinin en sevilen oyunları arasında yerini aldı. Oyunun PC sürümünün 89 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Battlefield 3 Reality Mod hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunu daha gerçekçi hale getiren modun yayımlanmasını bekliyor musunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.