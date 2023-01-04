Battlefield 5 Steam'de %90 İndirime Girdi

Steam Kış İndirimleri hız kesmeden devam ediyor. Birçok ünlü seri, indirimlerin başlamasıyla çok uygun fiyatlara düştü. Bu oyunlardan biri de Call of Duty ile birlikte savaş oyunlarının lideri konumundaki Battlefield serisinden oldu.

Serinin 7. oyunu olarak karşımıza çıkan Battlefield V, 2018 yılında piyasaya sürülmüştü. Steam'de kullanıcılar tarafından "Çoğunlukla Olumlu" değerlendirmelerini alan oyun, %90 indirimle 49,99 TL'den satışa sunuluyor.

Battlefield V Konusu

Battlefield 1'in yakaladığı başarının ardından 2018 yılında karşımıza çıkan Battlefield V, bu sefer bizleri yeniden İkinci Dünya Savaşı'nın çarpıcı hikayelerine konuk ediyor.

Oyunun tek oyunculu senaryosunda toplamda dört farklı ana hikaye örgüsü bulunuyor. Bunlardan "Under No Flag", 1942 ilkbaharında Albumen Opreasyonu'nda yer almak için Özel Tekne Servisi'ne katılan patlayıcılar konusunda uzman Billy Bridger'ın yaşadıklarını anlatıyor.

"Nordlys" ise 1943 ilkbaharında işgal altındaki Norveç şehri Rjukjan'daki kurtarma ve sabote görevini konu ediniyor. İkinci Dünya Savaşı'nın en ilginç hikayeleriyle karşımıza çıkan Battlefield V, aynı zamanda 64 kişiye kadar çıkan çok oyunculu moda da sahip.

Battlefield: 2049'un yaşadığı facianın ardından serinin severleri için bir sığınma noktası olarak görülen Battlefield V, çok oyunculu mod tarafında hala fazlasıyla aktif olan bir kitleye sahip.