Battlefield 6'yı Oynayacak Kişi Sayısı "Yok Artık" Dedirtiyor

Electronic Arts'ın 2025 yazında duyurmayı planladığı yeni Battlefield 6, yaşanan iç çatışmalar ve bütçesel engellere rağmen çok büyük umutlarla yola çıkıyor. İçeriden gelen bilgilere göre EA, henüz adı açıklanmayan yeni Battlefield oyunuyla 100 milyon oyuncuya ulaşmak niyetinde.

Serinin geçmişteki oyunları toplamda bu kadar oyuncuya ulaşmamışken şimdi bu iddia oldukça yüksekte. Oyunu geliştiren DICE Studios ise bunun gerçeklikten uzak bir umut olduğunu savunuyor.

Battlefield 6 İçin Bütçe Yetmiyor

Oyun bugüne kadar 400 milyon doları aşkın bütçeyi bitirdi. Bu oyunda her ne kadar 2 ay önce mobil versiyonu kapanan Call of Duty: Warzone benzeri ücretsiz bir Battle Royale modu olacağı söylense de, tek kişilik oyun senaryolarının multiplayer kampanyasından geri kaldığı anlaşılıyor. EA'in amacı, ücretsiz modlar ve planlar sunarak her telden oyuncuları çekmek olsa da yine iç kaynaklara göre bu mümkün değil.

Beklentilerin hiçbiri gerçekçi değil. 19 Kasım 2021'de piyasaya sürülen Battlefield 2042, bugüne kadar sadece 22 milyon oyuncuya hitap edebildi. Şimdi Battlefield 6 için 100 milyon kişinin toplanacağı beklentileri biraz absürt kaçıyor. Bunu da bizzat geliştirici stüdyodaki (Battlefield 2042 de DICE tarafından geliştirildi) çalışanlar söylüyor.

Tüm anlatılanlara ek olarak EA Games ve DICE arasında gerginlik yaşandığı da biliniyor. DICE geliştiricileri, Zampella liderliğindeki yeni yapının karar süreçlerinde kaos yarattığını ifade ediyor. Öyle ki oyunun alfa sürecine girmiş olmasına rağmen hala bazı temel özelliklerin nasıl işleyeceği halen netlik kazanmadı. Geliştiriciler, durumdan memnun değil.

Battlefield 6 alfa testi sürecinden kısa bir görüntü:

Battlefield 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Battlefield 6 ön siparişleri ve fiyat bilgileri belli olmadı. Sadece ortaya atılan iddialar ve tahminler var. Oyun piyasaya ilk çıktığında fiyat etiketinde 70 dolar (₺2.789,98) yazması bekleniyor. Söz konusu fiyat tahminleri, eski oyunlardan yola çıkarak yapılıyor.

Battlefield 2024 PC sürümü için 59.99 (₺2.391,40) dolar fiyat verilmişti. Battlefield 2042 Elite Edition paketi ise 89.99 dolardan (₺3.587,12) satılıyor. Hatta şu an Steam yaz indirimleri kapsamında ana oyunu sadece 2.99 dolara (₺120), elit paketi ise 13.49 dolara satın alabiliyorsunuz. PlayStation sürümü ise 800 TL'den satılıyor.