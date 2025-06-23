Battlefield 6'nın Tacikistan Görevinden Görüntüler Sızdırıldı! [Video]

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Battlefield 6 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce heyecan verici bilgiler ile gündeme gelen yeni Battlefield oyununun oynanış videosu sızdırıldı.

Battlefield 6'nın Oynanış Videosu Ortaya Çıktı

Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek Battlefield 6'nın nasıl bir atmosfere sahip olacağı merak ediliyordu. Sızdırılan bir video, oyunun etkileyici bir atmosfere sahip olacağını gözler önüne serdi.

1 dakika 39 saniye uzunluğundaki video, tek oyunculu modda yer alan Tacikistan görevini içeriyor. Görevde asker, baraja yerleştirilen bombaları patlatıyor. Bu, yıkım efektlerine yakından göz atma fırsatı sunuyor.

Here's a short clip from the Battlefield 6 singleplayer campaign in the latest BF Labs update.



This work-in-progress footage shows the explosive finale of a mission to destroy a dam in Tajikistan. pic.twitter.com/n9ikBpUrmQ — temporyal (@temporyal) June 19, 2025

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre oyunun grafik motoru tamamen yeniden tasarlandı. Gerçek zamanlı yıkım efektleri sayesinde duvarlar parçalanacak, çatılar çökecek, mermiler duvarlarda delikler açacak. Tank savaşlarında her çarpışma ve patlama benzersiz bir deneyim sunacak.

Oyunun ekipman sistemi de oynanışı kökten değiştirecek. Battlefield 5'teki klasik yardımcı araçların yerini stratejik ekipmanlar alıyor. Defibrilatör ile takım arkadaşlarımızı canlandırabilecek, Locator Bar ile düşman konumlarını tespit edebileceğiz. Tracer Dart düşmanları işaretlerken, Supply Crate cephane desteği sağlayacak.