Battlefield 6'nın Tacikistan Görevinden Görüntüler Sızdırıldı! [Video]

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Battlefield 6 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce heyecan verici bilgiler ile gündeme gelen yeni Battlefield oyununun oynanış videosu sızdırıldı.

Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek Battlefield 6'nın nasıl bir atmosfere sahip olacağı merak ediliyordu. Sızdırılan bir video, oyunun etkileyici bir atmosfere sahip olacağını gözler önüne serdi.

1 dakika 39 saniye uzunluğundaki video, tek oyunculu modda yer alan Tacikistan görevini içeriyor. Görevde asker, baraja yerleştirilen bombaları patlatıyor. Bu, yıkım efektlerine yakından göz atma fırsatı sunuyor.

Here's a short clip from the Battlefield 6 singleplayer campaign in the latest BF Labs update.



This work-in-progress footage shows the explosive finale of a mission to destroy a dam in Tajikistan. pic.twitter.com/n9ikBpUrmQ