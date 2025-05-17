Çıkalı Daha 1 Sene Anca Olan Warzone Mobile'da Büyük Hayal Kırıklığı

Activision mobil savaş alanına giriş yaparken büyük umutları ve hayalleri vardı ama şimdi bu kulvarda rekabet edemeyeceğini anlamış olacak ki karar değiştirdi.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Mobilde ses getirmesi beklenen Call of Duty: Warzone Mobile için yolun sonu geldi.

Warzone Mobile duyurulduğunda mobil oyuncular arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. PC ve konsol versiyonlarına benzer bir deneyim sunacağı, Modern Warfare (2019) ögeleriyle zenginleştirileceği ve çapraz ilerleme (cross-progression) gibi yeniliklerle donatılacağı söylenmişti. Ama işler hiç de beklendiği gibi gitmedi.

Activision, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada oyunun 18 Mayıs 2025'te hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan kaldırılacağını açıkladı. Mikro ödeme sistemleri durduruldu, yeni sezon ya da güncelleme gelmeyecek. Ama sunucular bir süre daha açık kalacak.

Warzone Mobile Problemleri Ardı Ardına Geldi

Oyun 2024'te çıkış yaptığında, özellikle Android kullanıcıları tam bir kabus yaşadı. Isınan telefonlar, hızlı pil tüketimi ve bazı cihazları neredeyse kullanılmaz hale getiren hatalar nedeniyle oyuncular daha ilk günden oyuna sırt çevirdi. Activision, bu kötü başlangıcın üstesinden gelemedi ve ne kadar uğraştıysa da kullanıcıları geri kazanmayı başaramadı.

Gelin görün ki oyunu 19 Mayıs'tan evvel telefonuna indirmiş olanlara bazı özellikler aktif kalmaya devam edecek.

Sistemler Kapanana Kadar Çalışacak

Mevcut içerikler üzerinden çevrim içi eşleşmeler yapılabilecek ve çapraz envanter sistemi aktif olacak. Yani PC ya da konsoldaki ilerlemeniz mobile de yansıyacak. Tabii bu geçici bir durum olacak. Sunucuların ne zaman kapanacağı halen açıklanmadı.

Eğer mağazada halen harcamadığınız puanlarınız varsa kapanma vakti açıklanana kadar kullanabilirsiniz. Fakat Call of Duty Puanları ya da BlackCell gibi içerikler artık satın alınamayacak.

X hesabından yapılan açıklama şöyle:

Gönderinin altına gelen yorumlar ise karışıktı. Bazıları üzülmüş, bazısı da Activision ile alay ediyor. Siz hangi taraftasınız?

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