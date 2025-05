Çıkalı Daha 1 Sene Anca Olan Warzone Mobile'da Büyük Hayal Kırıklığı

Mobilde ses getirmesi beklenen Call of Duty: Warzone Mobile için yolun sonu geldi.

Warzone Mobile duyurulduğunda mobil oyuncular arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. PC ve konsol versiyonlarına benzer bir deneyim sunacağı, Modern Warfare (2019) ögeleriyle zenginleştirileceği ve çapraz ilerleme (cross-progression) gibi yeniliklerle donatılacağı söylenmişti. Ama işler hiç de beklendiği gibi gitmedi.

Activision, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada oyunun 18 Mayıs 2025'te hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan kaldırılacağını açıkladı. Mikro ödeme sistemleri durduruldu, yeni sezon ya da güncelleme gelmeyecek. Ama sunucular bir süre daha açık kalacak.

Oyun 2024'te çıkış yaptığında, özellikle Android kullanıcıları tam bir kabus yaşadı. Isınan telefonlar, hızlı pil tüketimi ve bazı cihazları neredeyse kullanılmaz hale getiren hatalar nedeniyle oyuncular daha ilk günden oyuna sırt çevirdi. Activision, bu kötü başlangıcın üstesinden gelemedi ve ne kadar uğraştıysa da kullanıcıları geri kazanmayı başaramadı.

Gelin görün ki oyunu 19 Mayıs'tan evvel telefonuna indirmiş olanlara bazı özellikler aktif kalmaya devam edecek.

Mevcut içerikler üzerinden çevrim içi eşleşmeler yapılabilecek ve çapraz envanter sistemi aktif olacak. Yani PC ya da konsoldaki ilerlemeniz mobile de yansıyacak. Tabii bu geçici bir durum olacak. Sunucuların ne zaman kapanacağı halen açıklanmadı.

Eğer mağazada halen harcamadığınız puanlarınız varsa kapanma vakti açıklanana kadar kullanabilirsiniz. Fakat Call of Duty Puanları ya da BlackCell gibi içerikler artık satın alınamayacak.

X hesabından yapılan açıklama şöyle:

We deeply appreciate your dedication and passion for Call of Duty: Warzone Mobile. Going forward, we will be streamlining the scope of the game. This decision was made after careful consideration of various factors and while we're proud of the accomplishment in bringing Call of… pic.twitter.com/2FU3itRRZ9