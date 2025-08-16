Battlefield Geliştiricileri Ortamı Rahatlattı: "Korkmayın, Dahası Var"

EA Games ve DICE stüdyoları, Battlefield 6'nın ikinci açık beta sürecinde sunduğu yeni oyun modu Rush ve Empire State haritasıyla takdir görmeyi beklerken oyuncuların tepkisiyle karşılaştı. Topluluk, büyük savaş alanlarının eksikliğinden ötürü hayal kırıklığına uğradı. Empire State haritası, New York'un yıkılmış sokaklarını baz alan bir temaya sahipti. Ancak alanın fazla kapalı olması sebebiyle tatmin edici bulunmadı.

Battlefield 6'da Büyük Haritalar Var Mı?

Oyunun yapımcılarından David Sirland, sosyal medya üzerinden oyunculara yanıt vererek beta sürecindeki harita seçiminin bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı. Söylediğine göre oyunun tam sürümünde oyuncuların istediği ölçekte haritalar olacak. Yapılan açıklama şöyle:

Hız, harita boyutunun bir sonucudur. Bu testte, Battlefield'ın tam hızda nasıl çalıştığını göstermek istedik. Büyük haritalar da var ve tempolar buna göre değişiyor. Yakında göreceksiniz.

Yine açıklamaya göre oyunun çıkışında dokuz harita bulunacak ve şu ana kadar yalnızca dört tanesi test edildi. Daha önceki söylentilere göre ise Battlefield 3 ve Battlefield 4 oyunlarındaki efsane haritaların oyuna eklenme ihtimali de var. Daha detaylı incelemek için Battlefield 6'ya eklenecek haritalar haberimize göz atabilirsiniz.

Battlefield 6 Türkiye Satış Fiyatı Ne Kadar?

Oyuncular tarafından ilgiyle karşılanan ve Call of Duty serisini geride bırakacağı düşünülen Battlefield 6, Standart ve Phantom sürümleriyle geliyor. Oyun PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S platformlarına çıkış yapacak. Fiyatlandırması şu şekilde:

Standart ve Phantom olarak iki farklı sürüme ayrılmıştı. Battlefield 6 Türkiye satış fiyatı listesi aşağıdaki gibidir: