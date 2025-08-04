Battlefield 6'dan Konsol Oyuncularını Sevindirecek Haber: Çapraz Oynama Sistemi Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilk fragmanıyla oyun dünyasının gündemine oturan Battlefield 6, şimdiden merakla bekleniyor. Neredeyse tüm oyuncular oyunun açık beta sürümünü beklerken, EA yetkilileri de bu yapımla ilgili detayları paylaşmaya devam ediyor. Son olarak, oyunun çevrimiçi karşılaşmalarında uygulanacak olan çapraz oynama sistemi hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı.

EA yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, konsol oyuncuları ve PC oyuncuları arasındaki eşleştirme mümkün olduğunca sınırlı tutulacak. PC oyuncuları konsol oyuncularıyla sadece lobilerde boşluk olduğunda ve son çare olarak eşleştirilecek. İşte Battlefield 6'nın çapraz oynama sistemine dair tüm detaylar!

Battefield 6'da Konsol Oyuncularını Korumak İçin Çapraz Oynama Sistemi Uygulanacak

Online oyunlarda konsol oyuncularının, bilgisayar kullanıcılarıyla eşleşmeye pek sıcak bakmadığı biliniyor. Bunun temel nedeni, bilgisayar donanımının ve modlarının sağladığı avantajların, rekabeti olumsuz etkileyebilmesi.

Bu duruma el atmak isteyen EA, Battlefield 6'da çapraz oynama sistemiyle oyuncuları aynı platformdaki kişilerle karşı karşıya getirecek. Yeni sisteme göre, konsol oyuncuları öncelikli olarak kendi platformlarından diğer oyuncularla eşleştirilecek.

Ancak, oyun lobilerinde boşluk kalması durumunda son çare olarak PC oyuncuları da mücadeleye dahil edilebilecek. Böylece, örneğin bir PS5 oyuncusu için ilk eşleşme adayı yine bir PS5 veya Xbox Series kullanıcısı olurken, PC oyuncuları en son ihtimal olarak değerlendirilecek.

EA'in Battlefield 6 için oluşturacağı yeni çapraz oynama sistemi hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Ayrıca oyunun beta sürümünün 9-10 Ağustos ve 14-17 Ağustos tarihlerinde olacağını da belirtelim. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz Battlefield 6'nın çapraz oynama sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni oyun en iyi nişancı oyunları listesine adını yazdırabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...