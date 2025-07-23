Battlefield 6'nın Fiyatı Sızdırıldı! Bu Fiyata Eskiden Telefon Alınıyordu

Uzun süredir merakla beklenen Battlefield 6 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açık beta sürümü ile gündeme gelen Battlefield 6'nın bu kez fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre oyun cep yakacak.

Battlefield 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Battlefield 6, standart ve Phantom olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak. Standart sürüm PC'de 69,99 euro (3.322 TL), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te ise 79,99 euro (3.797 TL) fiyat etiketiyle satılacak.

Phantom sürümü PC'de 99,99 euro (4.747 TL), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te ise 109,99 euro (5.222 TL) fiyat ile satışa sunulacak. En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Battlefield 6'nın ön siparişlerinin 31 Temmuz 2025'te başlayacağı iddia edildi.

Açık beta sürecinin 4 Ağustos 2025 tarihinde başlayacağı öne sürülmüştü. Açık betanın kaç gün süreceği ise henüz bilinmiyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle oyunun farklı tarihte farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Battlefield 6 Oynanış Videosu

Battlefield 6'nın Hikâyesi Kaç Saat Sürecek?

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaya göre Battlefield 6'daki hikâye modu yalnızca altı saat sürecek. Oyunun grafik motoru tamamen yeniden tasarlandı. Gerçek zamanlı yıkım efektleri sayesinde duvarlar parçalanacak, çatılar çökecek, mermiler duvarlarda delikler açacak. Tank savaşlarında her çarpışma ve patlama benzersiz bir deneyim sunacak.

Oyunun ekipman sistemi de oynanışı kökten değiştirecek. Battlefield 5'teki klasik yardımcı araçların yerini stratejik ekipmanlar alıyor. Defibrilatör ile takım arkadaşlarımızı canlandırabilecek, Locator Bar ile düşman konumlarını tespit edebileceğiz. Tracer Dart düşmanları işaretlerken, Supply Crate cephane desteği sağlayacak.

Battlefield 6 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 6'nın 10 Ekim tarihinde satışa sunulacağı iddia edildi. İlk resmî fragman ise 24 Temmuz tarihinde oyuncularla buluşacak.