Maliyeti Dudak Uçuklatan Assassin’s Creed Shadows Hayal Kırıklığı Yarattı

Çok yüksek bir maliyetle geliştirilen Assassin’s Creed Shadows'un oyuncu sayısı açıklandı. Assassin’s Creed Valhalla gibi serinin önceki oyunları, çok daha etkileyici satış ve oyuncu sayılarına ulaşmıştı. Assassin’s Creed Shadows ise beklentilerin altında kaldı.

Assassin’s Creed Shadows'un Oyuncu Sayısı Şaşırttı

Ubisoft Assassin's Creed'in resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Assassin's Creed Shadows'un 5 milyon oyuncu sayısına ulaştığını duyurdu. 20 Mart 2025 tarihinde çıkan oyunun bu sayıya ulaşması dört ay sürdü.

Oyunun geliştirme, pazarlama ve yayınlama maliyetinin 100 milyon euroyu aştığı belirtilmişti. Ubisoft'un harcadığı para göz önünde bulundurulduğunda oyuncu sayısının çok az kaldığını söylemek mümkün.

Üstelik oyunun Ubisoft+ üyeliği ile oynanabildiğini de belirtmek gerekiyor. Kaç kişinin oyunu Ubisoft+ ile oynadığı bilgisi ise mevcut değil. Claws of Awaji isimli büyük DLC'nin eylül ayında çıkması bekleniyor. Bu DLC'nin oyuncu sayısını artırıp artırmayacağı ise merak edilmeye başlandı.

Assassin’s Creed Shadows Fragmanı

Assassin’s Creed Shadows Türkiye Fiyatı

Steam Fiyatı: 55,99 dolar (2.265 TL) yerine 41,99 dolar (1.698 TL)

55,99 dolar (2.265 TL) yerine 41,99 dolar (1.698 TL) Epic Games Store Fiyatı: 1.749 TL yerine 1.311,75 TL

1.749 TL yerine 1.311,75 TL Xbox Fiyatı: 2.800 TL yerine 2.100 TL

2.800 TL yerine 2.100 TL PlayStation Fiyatı: 2.799 TL yerine 2.099,25 TL

Assassin’s Creed Shadows Nasıl Bir Oyun?

Assassin’s Creed Shadows, açık dünya aksiyon macera türünde bir oyundur. 16. yüzyıl Japonya'sında geçen yapım, ninja Naoe ve samuray Yasuke'nin hikâyesini konu alıyor. Karakterler arasında geçiş yaparak görevleri farklı şekillerde tamamlayabiliyoruz.