Battlefield 6 FPS Sonuçları Açıklandı: AMD'si Olan Yaşadı, Intel Üzdü

Popüler bir Twitch yayıncısı olan Bruhskey, Battlefield 6 testlerinden çarpıcı sonuçlar paylaştı. AMD ve NVIDIA ikilisinin şov yaptığı testlerde 300'ün üzerinde kare hızlarına ulaşıldı. AMD Ryzen 9 9800X3D işlemcisi, 32 GB DDR5 RAM ve NVIDIA GeForce RTX 5080 ekran kartı ile yapılan testlerde 2K çözünürlükte alınan FPS 330–370 FPS arası değerler elde edildi. Yayıncının iddiasına göre, aynı RTX 5080 ekran kartını kullanan bir arkadaşı ise sisteminde Intel Core i9-14900K işlemciyle yalnızca 230–260 FPS bandında performans alabildi.

AMD İşlemcisi Battlefield 6 CPU Sahnelerini Kusursuz Gösteriyor

Intel Core i9-14900K işlemciyle yapılan testlerde aynı kart kullanılmış olmasına rağmen %33'lük bir performans kaybı yaşandığını görülüyor. Diğer yayıncı ise yaptığı testlerde, DLSS, FSR, XeSS gibi optimizasyon seçeneklerini aktifleştirmemiş. Buna rağmen aşırı yüksek bir FPS sonucu alınmış. Üstelik yapay zekâ destekli upscaling teknolojileri aktif edildiğinde 400 FPS bandında bir performansı yakalamak bile mümkün görünüyor.

Oyunun resmi çıkışında NVIDIA DLSS, AMD FSR ve Intel XeSS gibi upscaling teknolojilerinin destekleneceği zaten duyurulmuştu. Dahası, markaya özel kısıtlamalar da kaldırıldı ve herkesin Battlefield 6'yı eşit koşullarda oynamasına zemin hazırlandı. Bu sebeple 2025'in en iddialı FPS oyunlarından biri Battlefield 6 olacak ve en iyi savaş oyunları arasındaki yerini alacak.

Battlefield 6 Fragmanı

Battlefield 6 Türkiye Fiyatı

Battlefield 6 iki farklı sürümle satışa sunulacak: