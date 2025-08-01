Uzun süredir merakla beklenen Battlefield 6'nın sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Battlefield 6 kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.

Battlefield 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Battlefield 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT

NVIDIA RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Battlefield 6 Kaç GB?

Battlefield 6'nın yüklenebilmesi için en az 55 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Battlefield 6 Fragmanı

Battlefield 6 Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam 'de 69,99 dolar, Epic Games mağazasında 2.599,99 TL

'de 69,99 dolar, mağazasında 2.599,99 TL Xbox Fiyatı: 2.899,99 TL

2.899,99 TL PlayStation Fiyatı: 2.900 TL

Battlefield 6 Çıkış Tarihi

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Battlefield 6, 10 Ekim tarihinde satışa sunulacak.