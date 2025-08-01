Battlefield 6'nın Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Battlefield 6'nın sistem gereksinimleri neler? Battlefield serisinin yeni oyunu kaç GB yer kaplayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Uzun süredir merakla beklenen Battlefield 6'nın sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Battlefield 6 kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.
Battlefield 6 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Battlefield 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Battlefield 6 Kaç GB?
Battlefield 6'nın yüklenebilmesi için en az 55 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Battlefield 6 Fragmanı
Battlefield 6 Türkiye Fiyatı
- PC Fiyatı: Steam'de 69,99 dolar, Epic Games mağazasında 2.599,99 TL
- Xbox Fiyatı: 2.899,99 TL
- PlayStation Fiyatı: 2.900 TL
Battlefield 6 Çıkış Tarihi
En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Battlefield 6, 10 Ekim tarihinde satışa sunulacak.