Battlefield 6'nın Hikâye Modu Hayal Kırıklığı Yaratabilir

2021 yılında satışa sunulan Battlefield 2042'nin ardından serinin yeni oyunu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı, Battlefield 6 kaç saat sürecek sorusunun yanıtını gözler önüne serdi. Hikâye modunun süresi hayal kırıklığı yaratabilir.

Battlefield 6'nın Hikâyesi Kaç Saat Sürecek?

Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek Battlefield 6'daki hikâye modunun yalnızca altı saat süreceği iddia edildi. Ayrıca hikâye modunun geliştirme sürecinde ciddi gecikmeler yaşandığı öne sürüldü.

Hikâye modunun zamanında ve istenen kalitede tamamlanabilmesi konusunda büyük sıkıntıların olduğu söyleniyor. Sorunun çözülebilmesi için yaz boyunca veya yıl sonuna kadar yoğun şekilde çalışılması gerektiği de ifade edildi. Elbette bunun bir iddia olduğunu belirtelim. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı.

Battlefield 6 Oynanış Videosu

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre oyunun grafik motoru tamamen yeniden tasarlandı. Gerçek zamanlı yıkım efektleri sayesinde duvarlar parçalanacak, çatılar çökecek, mermiler duvarlarda delikler açacak. Tank savaşlarında her çarpışma ve patlama benzersiz bir deneyim sunacak.

Oyunun ekipman sistemi de oynanışı kökten değiştirecek. Battlefield 5'teki klasik yardımcı araçların yerini stratejik ekipmanlar alıyor. Defibrilatör ile takım arkadaşlarımızı canlandırabilecek, Locator Bar ile düşman konumlarını tespit edebileceğiz. Tracer Dart düşmanları işaretlerken, Supply Crate cephane desteği sağlayacak.