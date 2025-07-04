Türkçe Destekli Popüler Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın
Türkçe dil desteğine sahip Black Desert bedava oldu. Peki, MMORPG oyunu Black Desert ücretsiz nasıl oynanır? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
MMORPG türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Black Desert ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
Kampanya 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00'da sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte en iyi MMORPG oyunları arasında yer alan Black Desert'i ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!
Black Desert Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Steam'i açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Oyunun sayfasını görüntüleyin.
- "Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.
Black Desert Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: 4. nesil Intel Core i3
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 / Radeon RX 480
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Black Desert Nasıl Bir Oyun?
Pearl Abyss tarafından geliştirilen Black Desert, MMORPG türünde bir oyundur. Kaliteli grafikelre ve başarılı oynanış sistemine sahip olan yapım, hızlı tempolu ve aksiyon dolu bir savaş deneyimi sunuyor. Karakter oluşturup devasa haritada yaratıklarla savaşmanın yanı sıra balıkçılık, çiftçilik ve ticaret de yapabiliyoruz.